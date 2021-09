El gobierno de Nicaragua ordena la detención del escritor Sergio Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cacería legal emprendida por el presidente nicaragüense Daniel Ortega en contra de sus opositores alcanzó ahora al escritor y exvicepresidente de ese país, Sergio Ramírez.

Previsor, el ganador del Premio Alfaguara se puso a salvo antes de que el brazo de la justicia de Ortega lo aprehendiera.

El Ministerio Público de Nicaragua acusa a Ramírez, de “realizar actos que fomentan o incitan al odio y la violencia”, por lo que ordenó su detención.

En un comunicado, la fiscalía acusó al Premio Cervantes 2018 de “lavado de dinero, bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración”.

Tres meses atrás la fiscalía citó a Ramírez para interrogarlo sobre el supuesto caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de la precandidata presidencial Cristina Chamorro, quien se encuentra arrestada.

La Fiscalía sostiene que el novelista recibió fondos de la Fundación de apoyo a periodistas, y que los desvió para financiar “a personas y organismos que buscaban la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”, por lo que solicitó su detención y allanamiento.

DECLARACIÓN DE SERGIO RAMÍREZ



La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional. https://t.co/8tsA7t70WH pic.twitter.com/tENk1gIcsc — Sergio Ramírez (@sergioramirezm) September 9, 2021

El Ministerio Público destacó que los principales miembros de la junta directiva de la fundación están acusados por conductas de apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos.

Las acciones se basan en “el tipo penal de Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en concurso con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, tipificados en los artículos 282, 410 y 412 del Código Penal, Ley No. 641, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de la República de Nicaragua”, resalta el comunicado.

Por su parte, el ganador del Premio Alfaguara usó su cuenta de Twitter para asegurar que al allanar su casa sólo encontraran libros, “los libros de un escritor, los libros de toda mi vida”.

“Soy un escritor comprometido con la democracia y la libertad, y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseó son las palabras”, dijo. "Nunca me impondrán el silencio", afirma.

El autor de Adiós Muchachos destacó que Daniel Ortega lo ha acusado ante la Fiscalía y sus propios jueces de los mismos delitos “por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes”.

“No es la primera vez que ocurre en mi vida. En el año de 1977, la familia Somoza me acusó, por medio de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura igual que lucho ahora contra esta otra”, comentó quien fuera vicepresidente al llegar al gobierno junto a Daniel Ortega. (Con información de agencias)