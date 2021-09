Mujer discriminada por su vestimenta en Colombia resultó ser una influencer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La madre de familia que fue discriminada por su vestimenta en Soledad, Colombia, resultó ser influencer, y al hacerse viral su caso, respondió a sus haters bailando.

“Mira cómo me gozo tus críticas, muakk”, soltó Isabel Castro, originaria de Barranquilla, Colombia, en su cuenta de Instagram, donde invitó a las personas a pensar en el daño que hacen a la gente con sus comentarios, más aún cuando provienen de mujeres.

“Yo lo único que quise fue que me respetaran, me han dado muy duro, especialmente las mujeres me han ofendido. Soy mujer, soy madre y quiero que también sepan el dolor que me han causado”, se quejó.

El pasado lunes 6, en un video grabado por su esposo, Cristian Camilo, acusó de discriminación a una persona que le prohibió entrar a la escuela porque llevaba puesta una ombliguera blanca y un pantalón de mezclilla entallado.

Y en redes sociales y en noticieros locales señaló que ella y su esposo estaban muy desconcertados por la reacción de los usuarios en redes sociales.

“Yo fui el que grabó el video y cuando están pasando ese tipo de cosas, me puse a penar: ‘oiga, en otras partes del mundo hay una crisis humanitaria en contra de las mujeres, aquí estamos del otro lado del planeta y seguimos con este tipo de casos. Me pareció que no está bien”, señaló Camilo.

Ambos contaron que tras la discusión le permitieron a Isabel entrar al colegio a realizar sus actividades y después los representantes escolares le pidieron disculpas después de que el caso se viralizó.

En un reel (@isacastrom) señaló: “Me dicen viste bien porque tienes tres hijos, debes dar el ejemplo. Yo respondo, soy una madre joven, hermosa, empresaria y no inrespeto (sic) a nadie”, y compartió fotos para reiterar que amaba su outfit.

Un usuario le comentó que fue buena su estrategia de marketing. Unos se pronunciaron a favor de que se vista como quiera y otros porque elija sus “outfits” de acuerdo con el lugar donde se presente.

El lunes 6, Castro denunció haber sido discriminada por su vestimenta, al querer entrar al colegio de sus hijos --Institución Educativa Técnico Industrial (ITIDA)--, en el municipio de Soledad, Colombia.

A principios de mes las madres y padres de familia fueron citados para que se les informara sobre los protocolos sanitarios, pero cuando Castro iba a entrar a la institución, la supuesta presidenta del Consejo de Padres y Representantes se lo impidió.

“Me dice que: ‘si viene así a una institución, no tiene por qué venir así’”, se quejó.

En dos videos, grabados por su esposo, él le pregunta: “¿Por qué te están discriminando?”. Y ella responde: “Por cómo estoy vestida. Ahora, ella me dice: ‘si vienes a una Institución no tienes por qué venir así. ¿Qué tiene que ver la vestimenta?”.

La presidenta del Consejo se justificó diciendo que sus argumentos estaban respaldados por el manual de convivencia. “Léalo, léalo”, repitió.

Cuando el esposo preguntó en qué apartado decía algo sobre la vestimenta y si ella trabajaba ahí, le dijo que era una de las tantas delegadas que opinan.

“¿Usted trabaja aquí? Porque usted está discriminando. ¿Qué no puede venir vestida así? ¿Qué le pasa?”, y siguieron alegando.

uD83DuDDE3 Que venía vestida "como para un congal" uD83DuDE44



Una madre de familia fue discriminada en una escuela en Soledad, #Colombia.



Sencillamente se le impidió la entrada por su vestimenta ??pic.twitter.com/k2R0ALCI8P — Periódico Síntesis (@SintesisMexico) September 6, 2021

Las mujeres pasaron más de media hora discutiendo hasta que Castro logró ingresar con el apoyo de otras personas.

“La reacción de ella fue muy fuerte. Me sentí discriminada porque uno no tiene que señalar ni juzgar ni criticar a una persona. Yo me sentí bien vestida, el hecho de que tenga tres hijos no quiere decir que deba vestirme tapada, ni verme fea y amargada sin reflejar mi felicidad. Siempre me he sentido bella”, señaló a medios locales.

En el manual de convivencia citado por la supuesta presidenta del consejo, el Instituto no restringe la forma de vestir de los familiares, lo único que establece es el uso correcto de los uniformes escolares.

Las reacciones en redes fueron igual de discriminatorias, como la de Yelitzia, quien: “Yo he visto peores, pero está bien deben respetar, es un colegio”.