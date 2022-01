China ordena confinamiento en Anyang por Ómicron; trasladan niños a centros de cuarentena

Fíjate en China , no son tontos ,eso somos nosotros por convivir con el virus , no es posible , has visto como van los niños a la escuela?Quizá estén mandado un mensaje de precaución y no de espéctaculo.Saben algo que nosotros no, y esas medidas no cuadran ni pinta bien https://t.co/kL6hRSnEAL