Sale bajo fianza mujer que tiró a su bebé recién nacido en un basurero en Nuevo México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Alexis Ávila, la mujer de 18 años que arrojó a su bebé recién nacido a un contenedor de basura, en la ciudad de Hobbs, Nuevo México y que había sido acusada de intento de asesinato premeditado y abuso infantil, salió libre bajo fianza, después de confesar que no supo de su embarazo hasta una semana antes de parir, pues había ido al médico por un dolor abdominal.

INTERNACIONAL: Un bebé que fue encontrado en un contenedor de basura en Nuevo México se encuentra en condición estable https://t.co/CVPBIS9awD Noticias pic.twitter.com/HLWAIo2Hpb — ProgresoHoy informa: (@ProgresoHoy) January 12, 2022

Alexis fue arrestada y procesada en la cárcel el sábado por la noche, pero fue liberada poco después, tras pagar una fianza. El abogado que la representa dijo que lo sucedido es, de por sí, una tragedia para su familia y su comunidad.

La joven se reunió de manera voluntaria con los detectives, a quienes les confesó que no sabía que estaba embarazada hasta el jueves, tras ir al médico por un dolor abdominal y estreñimiento y que, ese vienes, tuvo un fuerte dolor de estómago y “dio a luz inesperadamente”, informó el jefe de la policía de Hobbs, August Fons, en conferencia de prensa.

“Ella explicó, además, que entró en pánico. No sabía qué hacer ni a quién llamar. Colocó al bebé en bolsas de basura y condujo antes de decidir tirar al bebé a la basura”, señaló. Los padres de Alexis aseguraron que no sabía que su hija estaba embarazada, solo que tenía problemas estomacales.

La policía trabaja para concertar una entrevista con quien podría ser el padre del bebé, mientras que Alexis deberá presentarse ante la corte el miércoles 12 de enero.

¿Qué hizo Alexis?

Alrededor de las 14:00 horas del viernes 7 de enero, Alexis fue captada por los videos de seguridad arrojando una bolsa negra a unos contenedores de basura y después abandonar el lugar en un automóvil color blanco. Horas más tarde, tres personas fueron al mismo contenedor, encontraron la bolsa y rescataron con vida al recién nacido.

Mientras la mujer arropaba al bebé, uno de los hombres llamó a la policía. Los oficiales revisaron los contenedores de basura y una ambulancia llevó al bebé al hospital.

Cámaras de seguridad captaron el estremecedor momento en que una madre de 18 años arroja a su recién nacido a un contenedor de basura en Nuevo México para luego alejarse uD83DuDE32uD83DuDE1FuD83DuDE25 pic.twitter.com/2y0ygBHBTR — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) January 10, 2022

Fons informó que ese viernes por la noche dos hombres y una mujer hablaron al 911 diciendo que habían encontrado un bebé mientras hurgaban en el contendedor en busca de algo de valor, cuando escucharon al bebé llorando, sacaron la bolsa negra y lo encontraron adentro.

La mujer sostuvo al bebé, mientras uno de los hombres llamó a la policía. Un agente se llevó al bebé, quien lo entregó al personal de Servicios Médicos de Emergencia, quienes se lo llevaron a un hospital local, antes de trasladarlo en avión a un centro médico en Lubbock, Texas. El bebé se encuentra estable, dijo.

Fons recordó que “una persona puede dejar a un bebé con el personal de un sitio de refugio seguro, sin estar sujeto a un proceso penal por abandono o abuso, si el bebé nació dentro de los 90 días anteriores a haber sido dejaron en el sitio, según se determine dentro de un grado razonable de certeza médica y no dejaron en una condición que constituiría abandono o abuso de un niño”.

En entrevista con KBO, el dueño de los contenedores de basura de la ciudad de Hobbs, en el condado de Lea, Nuevo México, Joe Imbriale, contó que le preguntó a la policía qué estaban buscando y le dijo que a la persona que había tirado una bolsa negra en su contenedor de basura.

“Me giré y les dije: ‘por favor no me digan que era un bebé’. No puedo dormir sabiendo que este bebé fue arrojado en el contenedor de basura. Perdónenme, pero ¿quién hace algo así? ¡Eso es malvado! ¡No tengo palabras!”, añadió Imbriale.