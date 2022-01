El hijo de Maduro emprende acciones legales en España contra la activista Tamará Sujú

MADRID (EUROPA PRESS).- El hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha emprendido acciones legales en España contra Tamará Sujú, una activista venezolana que ha denunciado las presuntas violaciones de Derechos Humanos en la nación caribeña ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), por un 'tweet' donde le incluyó en la "banda criminal" de su padre.

Sujú, de nacionalidad española, ha recibido una demanda de conciliación para que este viernes acuda a los juzgados de primera instancia de Madrid, paso previo para que, en caso de que no haya acuerdo entre las partes, Nicolás Ernesto Maduro Guerra pueda presentar una querella por injurias y calumnias contra la defensora de los Derechos Humanos, según ha avanzado 'El Mundo' y ha confirmado Europa Press.

El motivo de la disputa es un 'tweet' del pasado 21 de enero donde Sujú decía que Maduro estaba haciendo ajustes en su "banda mafiosa" para "no perder el control por las pugnas internas que hay en la banda criminal que él mismo encabeza y seguir negociando lo que queda en el BCV (Banco Central de Venezuela), el oro, las riquezas, el petróleo, etc".

La cuestión es que Sujú acompañó el texto con un montaje fotográfico donde se puede ver tanto a Maduro como a su hijo, así como a los dirigentes 'chavistas' Delcy y Jorge Rodríguez y al presunto testaferro del mandatario venezolano Álex Saab.

En declaraciones a Europa Press, Sujú ha interpretado este movimiento legal como parte de "la persecución" del Gobierno bolivariano a sus detractores, "aunque estén en el exterior", como es su caso.

En este sentido, ha recordado que es una de las personas que ha nutrido la denuncia formulada en septiembre de 2018 por seis países americanos en el TPI contra Maduro por los crímenes de lesa humanidad que habrían tenido lugar en Venezuela desde febrero de 2014, cuando estalló la primera ola de protestas opositoras. La Fiscalía de La Haya abrió entonces un examen preliminar que el pasado noviembre avanzó a una investigación oficial.

Para Sujú, no hay duda de que el Gobierno de Maduro constituye "una estructura criminal" que "ha llevado a Venezuela a ser un Estado fallido". "Si están tratando de intimidarme, no me intimidan. Si es una forma de callarme, tampoco lo hacen", ha subrayado.