La OMS descarta, a corto plazo, pedir la adaptación de las vacunas a ómicron

MADRID (EUROPA PRESS).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomendará de "inmediato" que la vacuna contra la covid-19 se actualice para adaptarse a la nueva variante ómicron.

"Las vacunas actuales proporcionan niveles muy altos de protección contra la hospitalización y la muerte contra todas las variantes. En este momento, la OMS no tiene ninguna intención inmediata de aconsejar un cambio en la composición de la vacuna", ha explicado el director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, Mike Ryan, en rueda de prensa este martes desde Ginebra (Suiza).

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mostró su preocupación acerca de que estas nuevas fórmulas de vacunas produzcan una "segunda fase, aún más destructiva, de desigualdad de vacunas".

"Tenemos que asegurarnos de que compartimos las vacunas actuales de forma equitativa y desarrollamos una fabricación distribuida en todo el mundo. Solo podremos vencer a este virus si trabajamos juntos y compartimos las herramientas sanitarias de forma equitativa. Es realmente así de sencillo", argumentó.

El máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas advirtió que "ómicron sigue arrasando en el mundo", con más de 18 millones de casos la semana pasada. En cualquier caso, celebró que "en algunos países los casos parecen haber tocado techo, lo que permite esperar que lo peor de esta última oleada haya pasado".

"Pero ningún país está todavía fuera de peligro. Me siguen preocupando especialmente muchos países con bajas tasas de vacunación, ya que la gente corre un riesgo mucho mayor de sufrir enfermedades graves y de morir si no está vacunada. Ómicron puede ser menos grave, en promedio, por supuesto, pero la narrativa de que es una enfermedad leve es engañosa, perjudica la respuesta general y cuesta más vidas. No nos equivoquemos, ómicron está causando hospitalizaciones y muertes, e incluso los casos menos graves están inundando las instalaciones sanitarias. El virus está circulando con demasiada intensidad y muchas personas siguen siendo vulnerables", insistió.