Viaja en Metro sin cubrebocas y desata discusión con los pasajeros en Madrid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sujeto desató una acalorada discusión en un vagón del Metro de Madrid, España, al subir sin cubrebocas.

“¡Te estás exponiendo, en peligro de contagio!”, exclamó una señora, a lo que el sujeto respondió: “¡Ah! Esa es tu opinión”, mientras la discusión iba subiendo de tono, al punto de que otros pasajeros intervinieron, cuando el tipo le dijo que se sentara en otro lado.

“¡Eres un provocador!”, le gritó la mujer, sin que el hombre se inmutara, y respondiera que sus increpadores también eran provocadores, porque, al final, según su opinión, “todos provocamos”.

pues nada, nada más subirme al metro me encontré con esta escena provocada por el g1lip0llas de turno, en fin. pic.twitter.com/35KdJX0dng — uD835uDE07uD835uDDF2uD835uDDFBuD835uDDF6uD835uDE01uD835uDE00uD835uDE02 (@whoisnait) January 18, 2022

Otras personas le pidieron que usara la mascarilla o se bajara del metro, porque si lo llegan a cachar sin usarlo, pues es obligatorio, lo echarían en ese momento.

Una mujer le gritó que se pusiera la mascarilla y el sujeto le gritó que se callara, por lo que otras mujeres le exigieron respeto para la señora.

Para defenderse, el sujeto usó el término ad hominem, es decir una mentira con la que se intenta desacreditar una afirmación, y retó a la mujer: “Dime qué es un ad hominem. Te estoy esperando. Vamos niña, qué es un ad hominem”.

El acompañante de la mujer le dijo que, si no usaba el cubrebocas por falta de cultura, a lo que el tipo recalcó: “Porque no me da la gana”. Entonces le exigieron que se fuera. “Salte del metro y no molestes a la gente”, le sugirió el señor, y el sujeto contestó que él no iba a hacer todo lo que los demás hacen.

Después, el señor se asumió como un dios y por eso se negaba a acatar las medidas de prevención contra el coronavirus.

“Pues bájate dios y déjanos a los todos aquí todos juntos”, le externó la mujer y le sugirió que abandonara el vagón. Antes de salir del metro, el sujeto le gritó: “Perfecto, ojalá te mueras”, a lo que la mujer le contestó: “Ojalá te mueras tú”.

La discusión en redes

El debate llegó a las redes sociales y la gente siguió la discusión, entre quienes usaron su “lógica” para señalar que no entienden por qué si están vacunados y usan mascarilla tienen miedo de quien no la use y consideró que estaban “perdiendo el norte” sin darse cuenta.

Ante tal comentario, otro le explicó que su uso es obligatorio en el transporte público, mientras otro llamó la atención en la obligatoriedad de su uso, diciendo que ambas posturas eran para “mermados”.

Unos dijeron que era por acatar las reglas, mientras otros prefirieron el alejamiento a la confrontación y unos más dijeron que estaban decididos a ser hostiles contra quienes se porten hostiles con ellos.