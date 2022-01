EU y la OTAN entregan a Rusia sus propuestas por escrito para evitar la hipotética invasión de Ucrania

MADRID/BRUSELAS, (EUROPA PRESS).- Estados Unidos y la OTAN anunciaron este miércoles que entregaron a Moscú sus propuestas por escrito para disuadirle de llevar a cabo una eventual invasión a Ucrania, en medio de la crisis por el despliegue militar ruso en la frontera con ese país.

El encargado de entregar el documento fue el embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, que lo llevó en persona al Ministerio de Exteriores de Rusia, donde fue recibido por el viceministro Alexandr Grushkó.

El documento, elaborado en coordinación con Ucrania y el resto de aliados europeos de la OTAN, contó con el visto bueno del presidente Joe Biden, y en él se abordan algunas de las preocupaciones que Moscú ha mostrado públicamente en las últimas semanas en materia de seguridad.

En él se describen áreas en las que Estados Unidos ve potencial para progresar en la negociación con Rusia, como en materia de control de armas, transparencia y estabilidad, explicó Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, en una rueda de prensa recogida por medios estadounidenses.

"Si Rusia reduce su agresión hacia Ucrania, detiene su retórica incendiaria y aborda las discusiones sobre el futuro de la seguridad en Europa con un espíritu de reciprocidad, estamos preparados para avanzar donde exista comunicación y cooperación", dijo el secretario de Estado.

Además, avisó que la demanda de Moscú de que se excluya a Ucrania de la OTAN no es aceptable. "Mantendremos el principio de puerta abierta de la OTAN", agregó Blinken, quien a su vez comunicó de la llegada esta semana a suelo ucraniano de más "asistencia militar defensiva".

Blinken reiteró que Washington y sus socios y aliados están "listos" para hacer que Rusia "rinda cuentas" en caso de una invasión de Ucrania, con acciones que supondrían "costes significativos" a su economía, como controles a las exportaciones desde el país euroasiático.

Del mismo modo, hizo hincapié en la unidad de Estados Unidos y sus socios para "apoyar lo que tienen que ser principios inviolables para lograr estabilidad y prosperidad" en los próximos años.

Además, garantizó que los aliados están "adaptando medidas" para que el suministro global de energía no se vea afectado "en caso de que Rusia quiera jugar con el suministro de gas" y para mitigar una posible subida de los precios.

Por último, incidió en que Rusia "tiene que elegir" qué camino tomar e insistió en que si elige el de la "agresión", estos actores están "unidos en todo el mundo".

Stoltenberg ve margen para un diálogo sobre seguridad

Por otra parte, el otro gran actor en esta crisis, la OTAN, transmitió también este miércoles sus propuestas, confirmó a Europa Press un portavoz de la Alianza Atlántica, minutos antes de que el secretario general, Jens Stoltenberg, hiciera lo propio en una rueda de prensa.

Después de haber celebrado el pasado 12 de diciembre un encuentro con Moscú en el margen del Consejo OTAN-Rusia, el político noruego señaló que los aliados están listos para sentarse de nuevo frente a Moscú a discutir áreas de seguridad en los que la Alianza y Rusia puedan beneficiarse mutuamente.

La propuesta fue "negociada y acordada" por los 30 aliados, señaló Stoltenberg, que ha insistido en que la OTAN está lista para tratar con Moscú la reducción de armas nucleares, el control de misiles de corto y medio alcance o mayor transparencia sobre maniobras militares.

El secretario general de la OTAN subrayó que ahora la marcha de este proceso "depende de si hay voluntad de comprometerse de buena fe y tratar de sentarse y encontrar un terreno común".

Stoltenberg dejó claro que está listo para escuchar las preocupaciones rusas, pero no habrá cesiones ante las exigencias de que la OTAN no se expandirá al este de Europa. "Hemos dejado claro que no comprometemos el derecho de cualquier nación a pedir su ingreso (en la OTAN)", indicó.

Si Moscú no escuchara esta propuesta y avanzara en la confrontación, el jefe político de la OTAN señaló que la organización está preparada para desplegar "en cuestión de días" sus fuerzas de respuesta inmediata, formadas por 5,000 efectivos de distintas nacionalidades. Según ha confirmado, la OTAN podría recurrir a ellas en caso de crisis, bajo decisión del Consejo Atlántico Norte.

Así, Stoltenberg recalcó que la Alianza Atlántica incrementó la preparación de estas fuerzas de respuesta, marco en el que Washington confirmó este martes que aportaría 8,400 militares en respuesta a actuaciones de Rusia.

Las tensiones en torno a Ucrania se han agravado durante las últimas semanas ante el aumento de las tropas rusas desplegadas en la zona, una cuestión que la comunidad internacional ve como una amenaza de invasión. El Gobierno ruso, sin embargo, ha rechazado tales acusaciones.