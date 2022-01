Detectan en Francia nueva variante del coronavirus con más mutaciones que Ómicron

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El 10 de diciembre de 2021 se detectó en Francia el primer caso de una nueva variante en un viajero que regresaba de Camerún, que tiene más mutaciones que Ómicron y Delta, y que fue denominada B.1.640.2 por el Instituto Hospitalario Universitario Méditerrannée (IHU) de Marsella.

“De hecho, tenemos varios casos de esta nueva variante en el área geográfica de Marsella. La llamamos variante IHU. Se acaban de enviar dos nuevos genomas identificados”, señaló el profesor Philippe Colson, director de la unidad del IHU, que descubrió la variante.

Señaló que aún no se ha etiquetado como una variante porque no ha sido identificada en otros países y, actualmente, está bajo investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con medios internacionales, hasta ahora se han identificado a 12 personas de la comuna de Forcalquier, en el departamento de Los Alpes de Alta Provenza, contagiadas con esta variante que tiene 46 mutaciones y es una “combinación atípica”, entre las ya conocidas N501Y (Alfa) y E484K. Ómicron tiene 37 mutaciones.

“La N501Y, por ejemplo, se detectó inicialmente en la variante Alfa y hace que el patógeno se una fuertemente a las células humanas y, por ende, se propague con mayor facilidad en el cuerpo. En tanto, la E484K pertenece a las llamadas mutaciones de escape que se anidan directamente en la proteína de la espiga, lo que posiblemente podría perjudicar la eficacia de las vacunas”, publicó Deutsche Welle (DW), la cadena alemana de noticias.

Estas conclusiones son parte de un estudio previo “que aún no ha sido revisado por otros expertos”, indicó, y señaló que el impacto de estas mutaciones, junto con la variante B.1.640.2, es realmente más infecciosa que el virus original SARS-CoV-2.

“Tampoco se sabe sobre el origen de esta nueva variante. Por más que se haya descubierto en una persona que viajó desde Camerún, esto no significa que se origina allí”, añadió.

Lo que sí se sabe, explicó, es que las bajas tasas de vacunación favorecen la aparición de nuevas mutaciones del coronavirus.

“Según datos de la Universidad de Hopkins (Estados Unidos), la tasa de vacunación en Camerún ronda actualmente el 2.4%, y mientras no se impulse una campaña de vacunación a nivel mundial, siempre se desarrollarán nuevas variantes en algún lugar, que a veces son más inofensivas o peligrosas”, afirmó.

El virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba y miembro del Consorcio PAIS de genómica de SARS-CoV-2 en Argentina, Humberto Debat, indicó que la variante B.1.640.2 es un sublinaje de la B.1640 detectada en 2021 en Francia, Indonesia y Congo, pero que nunca tuvo una amplia expansión y dispersión.

“La razón por la que ahora estamos hablando de esta nueva variante es por un estudio preimpreso, aún no revisado por pares que se ha publicado esta semana, liderado por el investigador francés Didier Raoult, que es un eminente virólogo que había logrado fama mundial por haber sido un defensor acérrimo de la hidroxicloroquina y publicó trabajos sobre el tema, que luego debieron ser retirados y de los cuales se tuvo que retractar por las metodologías y análisis de datos”, explicó a Infobae.

Recordó que solo hay cinco variantes de preocupación clasificadas por la OMS: Alpha, Beta, Gamma, Delta y Ómicron. Dos de interés que son Mu y Lambda, y una tercera de categorías de variantes que son observadas de manera permanente para monitoreo, dentro de ellas hay cinco, entre las que está la nueva variante.

“No hay un aspecto epidemiológico asociado a esta nueva variante. Es decir, que no se ha visto una expansión, no se ha registrado un cambio en la clínica de los pacientes, no se ha visto un cambio en la efectividad de las vacunas o que esté reemplazando a otras variantes. No hay registro de que esta nueva versión del virus se comporte de forma distinta. Tampoco hay información biológica experimental que demuestre una mayor infección o contagio. No es aún una variante de interés y menos de preocupación”, añadió.

Más suave que Ómicron

La variante Ómicron es de las más contagiosas y se ha extendido rápidamente por el mundo, pero provoca covid-19 mucho más leve que otras variantes previas, como confirman cada vez más estudios.

¿Por qué sucede esto? Porque las células T de las personas vacunadas y recuperadas reaccionan a la variante Ómicron y, por lo tanto, protegen a la mayoría de las personas infectados de enfermar gravemente.

“Es cierto que Ómicron ha modificado tanto la proteína de espiga que los anticuerpos producidos por la infección o la vacunación ya no protegen tan bien, pero la respuesta inmunitaria adquirida por las células T sigue funcionando en el 70-80% de los casos, de forma similar a las antiguas variantes Beta y Delta, según descubrieron investigadores de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

Investigadores de Japón y Estados Unidos descubrieron que la variante Ómicron ataca con menor frecuencia los pulmones, pero suele afectar más las vías respiratorias superiores como la nariz, la garganta y la tráquea, según un estudio con animales que aún no ha sido analizado por otros expertos.

A mediados de diciembre del año pasado, los científicos encontraron que la variante Ómicron infecta el sistema bronquial 70 veces más rápido que la variante Delta y se multiplica en esa zona, pero se propaga hasta 10 veces menos en el tejido pulmonar.