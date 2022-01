El mayor riesgo son los no vacunados por la aparición de más variantes: Andrew Pollar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Es innecesario vacunar a todas las personas del planeta cada 4 o 6 meses contra covid-19, cuando el mayor riesgo sigue siendo los no vacunados por dos razones: tienen más probabilidades de contagiarse de coronavirus y porque mientras no lo hagan aparecerán más variantes, aseguró el científico Andrew Pollar.

El también presidente del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido y uno de los desarrolladores de la vacuna de AstraZeneca consideró que el enfoque sobre las infecciones virales debe cambiar, porque no tiene sentido intentar detener todas las infecciones.

“En algún momento la sociedad tiene que abrirse. Cuando abramos habrá un periodo con un aumento en las infecciones, por lo que el invierno, probablemente, no sea el mejor momento, pero esa es una decisión de los políticos, no de los científicos”, expresó en entrevista con The Daily Telegraph.

Pollard dijo que no se debe “depender de las vacunas y los refuerzos”, porque “el mayor riesgo sigue siendo el de los no vacunados”. Más aún cuando hoy en día menos del 10% de las personas de familias de bajos recursos han recibido la primera dosis, “por lo que la idea de una cuarta dosis a nivel mundial simplemente no es sensata”.

El también director del Grupo de Vacunas en el Departamento de Pediatría de la Universidad de Oxford señaló la necesidad de contar con versiones actualizadas de las vacunas contra el coronavirus para poder manejar la vida con el virus en el futuro.

“Hasta ahora, las vacunas actuales están resistiendo los efectos del covid-19 en su etapa grave”, celebró.

Por ello, consideró que los británicos no deberían recibir una cuarta dosis hasta que no identifique y priorice a aquellos que estén en mayor riesgo.

“No hemos logrado vacunar a todas las personas en África con una sola dosis, así que seguramente no vamos a llegar a un punto donde se pueda manejar una cuarta dosis para todo el mundo”, aseguró al Today Programme de BBC Radio 4.

Comentó que muchos países, en Europa y Estados Unidos, están batiendo récords de casos de coronavirus por el efecto de la variante Ómicron, que se está revelando como altamente contagiosa, por lo que varias naciones contemplan una cuarta dosis, pero en otros el porcentaje de los vacunados con las dos dosis iniciales necesarias es realmente bajo, lo que puede provocar mutaciones.

“Habrá nuevas variantes después de Ómicron. Aún no sabemos cómo se van a comportar y eso puede cambiar completamente la visión que tenemos de lo que es la decisión correcta”, sostuvo.

“Lo peor de la pandemia ya quedó atrás. Sólo tenemos que pasar el invierno”, consideró.

“El futuro debe centrarse en los vulnerables y poner a su disposición refuerzos o tratamientos para protegerlos. Sanemos que las personas tienen anticuerpos fuertes durante unos meses después de su tercera inyección, pero se necesitan más datos para evaluar cuándo y con qué frecuencia los grupos de riesgo necesitarán dosis adicionales”, remarcó.