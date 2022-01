Emprenden acciones contra una jueza por besarse en prisión con un reo condenado por asesinato

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, en Argentina, ordenó que se inicien acciones sumarias contra la jueza penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, por “conductas inadecuadas” con el preso Cristian “Mai” Bustos, durante su visita a donde él está encarcelado, en la ciudad de Trelew, en la Patagonia Argentina.

El 29 de diciembre de 2021, la jueza y el preso se reunieron a las 16:40 horas y ella se fue a las 19:30 horas. El oficial del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew denunció el encuentro a sus superiores mediante un escrito que fue filtrado a la prensa local, donde se señaló que “en determinado momento observó que la jueza y el recluso comienzan a tener contacto físico, como abrazos, besos en la boca, de manera reiterada”, informó La Nación de Argentina.

“Se besaron, se abrazaron, compartieron comida y tomaron mate, algo prohibido de compartir en virtud de la pandemia que se cursa”, se señaló en la denuncia, a la que tuvo acceso el medio ADN Sur.

En Comodoro Rivadavia, si sos un Asesino, una Jueza te "Contiene" a los Besos y a los Abrazos. Divina la Jueza, ahora todos los asesinos van pedir ser juzgados en Chubut. pic.twitter.com/lGoWHR4efA — Reynaldo Diaz (@Rey_Reich) January 4, 2022

Apenas el 22 de diciembre pasado, Suárez integró el Tribunal que condenó a “Mai” Bustos, por asesinar al policía Leandro Tito Roberts, en la localidad de Corcovado, el 8 de marzo de 2009 y por haberle causado graves heridas al oficial Luis Cañumir. Durante el juicio, realizado en la ciudad de Esquel, la jueza votó en disidencia y no apoyó la cadena perpetua y solicitó una condena menor.

“A raíz de una comunicación formal dirigida a los ministros de la feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en un centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel”, informó el Superior Tribunal de Justicia en un comunicado.

El parte oficial del Poder Judicial consideró que la jueza incurrió en “conductas inadecuadas para un magistrado” y que su actuación se dirigirá a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre la jueza y el condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características de este, que pueden implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y al Reglamento Interno General del Poder Judicial.

ESCÁNDALO EN CHUBUT ?? | La jueza Mariel Suárez habló en #MásInfo sobre las imágenes en las que se la ve besándose con un condenado: "Soy una persona muy sociable" pic.twitter.com/S3aUAcYDQy — La Nación Más (@lanacionmas) January 4, 2022

¿Qué dijo la jueza?

Después de que se volvió viral el video en el que se le ve besando a “Mai” Bustos, la jueza declaró que se trató de un encuentro “laboral” porque quiere escribir un libro sobre el proceso judicial que derivó en la condena a prisión perpetua del hombre. Negó tener una relación sentimental. “Yo cumplo bien mi rol, solo estábamos charlando”, afirmó.

“Soy jueza penal, me tocó sentenciar y trabajar en esta causa, una causa de hechos graves. A medida que fui conociendo más y más los hechos del enjuiciamiento, me llamaron la atención algunas cuestiones, por eso voté en disidencia”, se justificó, en entrevista con La Nación Más.

“No, no es un beso. Él, bueno, sí, él insistió. Estaba muy contento, muy efusivo por la propuesta que le hacía. Imagínese que es una persona que está condenada a prisión perpetua y, para él, es algo muy llamativo que alguien le ofrezca hacer un libro, pero no es una relación sentimental y no es un beso”, señaló.

La entrevistadora le hizo ver que en video está sentada en el piso junto al preso, con el que se tomó selfies con la cámara de su celular, compartió mate, “con una intimidad que habla de una relación sentimental”, a lo que la juez contestó: “No, no hay ningún tipo de relación sentimental. Hay una relación cordial. No ningún tipo de relación sexual ni sentimental. No estábamos actuando, yo soy así, una persona muy sociable. No estábamos actuando nada”, insistió.

En otra entrevista a La Nación, Suárez confesó que es la segunda vez que ve al recluso. Asimismo, dijo que no había sido notificada por la justicia, pero responderá a las acusaciones en su contra con la presentación de testimonios para respaldar su versión de los hechos.

Justificó el beso diciendo que, en muchas ocasiones, tenían que hablar muy bajo y en secreto porque había personas en los alrededores y no sabía si las cámaras los estaban escuchando.

“Llamó mucho la atención que me haya sentado en el piso, que lo haya humanizado y tratado ben. Hay un acercamiento que, obviamente, es distinto del acercamiento de un juez con la persona condenada. Acá pasó a otra etapa”, añadió.

Señaló que pese a haberlo condenado y dictarle prisión preventiva, porque no tiene vínculos afectivos con él, “tomó confianza” con ella “para contarle su historia”.

"YO SOY UNA PERSONA MUY SOCIABLE"

Habló la jueza de Chubut y negó haber besado al preso pic.twitter.com/3piUG1N84E — LA NACION (@LANACION) January 4, 2022

¿Quién es Mariel Suárez?

Es jueza penal que había sido destituida de su cargo en 2013, pero fue reestablecida en sus funciones gracias a un amparo interpuesto en contra del Consejo de la Magistratura porque, en ese entonces, fue cuestionada públicamente por el entonces intendente Néstor Di Pierro, por “liberar a presos por teléfono”.

Esto, después de que se filtraron resoluciones de la magistrada hechas durante la Semana Santa, en relación con delincuentes detenidos in fraganti por la policía.

De manera paralela, se evaluó a la magistrada después de 3 años de haber sido nombrada en el cargo (2009) y el Consejo de la Magistratura votó, por mayoría, que el desempeño de Suárez fue insatisfactorio y sumó una denuncia en su contra por su cuestionable actitud en una causa que involucró el abuso sexual de una menor de edad.

Regresó a sus funciones en 2015 como jueza penal de Comodoro Rivadavia.

¿Quién es “Mai” Bustos?

Es un criminal que, en 2007, cuando tenía 40 años, fue condenado a prisión perpetua por la Cámara del Crimen de Esquel, acusado del homicidio de su bebé de 9 meses, pero se escapó de la Comisaría de Corcovado, donde estaba detenido, pues la condena no estaba firme.

El 8 de marzo de 2009, la Policía de Chubut lo encontró e intentó recapturarlo, pero hubo un tiroteo, un muerto, el policía Leonardo Tito Roberts y un herido, el oficial Luis Cañumir.

Fue encontrado y capturado en Chile, para ser extraditado a Argentina y afrontar el homicidio de su hijo y del uniformado, por los que fue condenado el 23 de diciembre de 2021, con fallo de disidencia de Suárez.