Macron explota contra las personas que no se han vacunado, esto fue lo que dijo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A los no vacunados contra covid-19, tengo muchas ganas de joderles”, declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mientras el parlamento debate una ley que cambie el pasaporte sanitario por uno de vacunación que a los “no ciudadanos” –como los calificó--, les limitaría el desarrollo de su vida cotidiana.

“No soy partidario de fastidiar a los franceses, pero en este caso, a los no vacunados, tengo muchas ganas de joderles. Tenemos que decirle a los no vacunados que ya no podrán ir al restaurante, a tomar un café, al teatro, al cine. Continuaremos haciendo esto, hasta el final. Esta es la estrategia”, confesó Macron, en entrevista con el diario “Le Parisien”.