Texas demandará a la administración Biden por imponer la vacuna contra covid-19 en la Guardia Nacional

MADRID (EUROPA PRESS).- El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este martes que demandará a la Administración del presidente, Joe Biden, por decretar la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus a los efectivos de la Guardia Nacional presentes en el estado, en la que será la enésima intentona del líder republicano por tumbar otra de las medidas impuestas por el gobierno federal desde que estalló la pandemia.

En una carta enviada al general de la Guardia Nacional de Texas Tracy R. Norris, Abbott reclamó "como comandante en jefe de la milicia" texana su autoridad para eximir a los efectivos de la Guardia Nacional que se desempeñan en el estado de recibir la vacuna.

"He emitido una orden directa a cada miembro de la Guardia Nacional de Texas dentro de mi cadena de mando" para que "no castigue a ningún de ellos por elegir no recibir la vacuna contra el coronavirus", señala la carta de Abbott.

"No toleraré ningún intento por obligar a que sean vacunados contra covid-19 (...). Es el Gobierno Federal el que ha puesto a los guardias de Texas en esta difícil posición. Como su comandante en jefe, lucharé en su nombre" y "demandaré a la Administración Biden" por este mandato "inconstitucional", ha dicho Abbot.

El pasado mes de diciembre, Abbott ya envió otra misiva al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtiéndole que el estado de Texas no obligaría a los efectivos de la Guardia Nacional a vacunarse en contra de su voluntad, tal y como exigía Washington para todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos impuso la vacuna obligatoria para todos los efectivos militares de los distintos cuerpos del Ejército el pasado 24 de agosto, dando a cada uno de sus responsables la autoridad para redactar sus propias guías de planes de actuación y guías de implementación y cronogramas.

A principios de diciembre, Austin recordó las consecuencia que tendrían aquellos que se negaran a cumplir esta normativa, como la pérdida de su salario. Tras aquella primera carta de Austin, los gobernadores republicanos de Wyoming, Alaska, Iowa, Mississippi y Nebrask, enviaron una de manera conjunta pidiendo al secretario de Defensa que reconsiderara la medida.