"Cultos, ricos y famosos, se postran para adorar a un niño", dice el Papa sobre los Reyes Magos

ROMA (EUROPA PRESS).- El Papa defendió este jueves 6 de enero la humildad de los Reyes Magos. "Pensemos en estos sabios que llegan de lejos, ricos, cultos y famosos, y se postran, es decir, se inclinan hasta el suelo para adorar a un niño! Sorprende este gesto tan humilde de hombres tan ilustres", dijo el Papa durante el rezo del Ángelus, asomado a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico.

De este modo, criticó la actitud de los que quieren a toda costa "pasar por delante de los demás" al tiempo que pidió imitar la humildad de los Reyes Magos, cuya "verdadera riqueza no consiste en la fama y el éxito".

Así, durante el ángelus que presidió con motivo del día de la Epifanía del Señor, el Papa destacó que la humildad de los Reyes Magos proviene del hecho "de considerarse necesitados de salvación".

"Postrarse ante una autoridad que se presentaba con los signos del poder y la gloria era normal en aquellos tiempos. E incluso hoy no sería extraño. Pero frente al Niño de Belén no es fácil. No es fácil adorar a este Dios, cuya divinidad permanece oculta y no parece triunfante", dijo.