La UE y la OMS piden vacunación conjunta de gripe y coronavirus para este invierno

BRUSELAS, (EUROPA PRESS) - La Unión Europea y al Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaron este miércoles combinar en la campaña de este invierno la administración de las vacunas contra el coronavirus y la gripe estacional, en especial en la población más vulnerable, para anticiparse a una posible nueva ola de contagios.

"Aunque no estamos donde estábamos hace un año, está claro que la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado. Desafortunadamente, estamos viendo que los indicadores aumentan nuevamente en Europa, lo que sugiere que ha comenzado otra ola de infecciones, y con la llegada del otoño y el invierno cabe esperar repunte de la gripe", señalan en una declaración conjunta la comisaria de Salud, Stella Kyriakides; el director general de la OMS, Hans Henri P. Kluge; y el director del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), Andrea Ammon.

La vacunación salva vidas. Reduce las posibilidades de contagio y el riesgo de consecuencias graves de la COVID-19 y de la gripe", añade la declaración en la que las autoridades europeas y mundiales advierten de que "no hay tiempo que perder" y llaman a toda persona "elegible", en especial lo más vulnerables, a vacunarse cuanto antes con ambos sueros.



También tienen palabras para los gobiernos europeos a los que piden redoblar esfuerzos para "llegar a los no vacunados" para que acudan a vacunarse como grupo prioritario, dado que aun hay "millones" de personas a las que no se ha administrado ninguna dosis.



Los expertos advierten de que la posible "cocirculación" de los dos virus sitúa a las poblaciones más vulnerables "ante un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte" y la posibilidad de "una mayor presión tanto en los hospitales como en los trabajadores sanitarios, que ya están exhaustos después de casi tres años en la primera línea de la pandemia".



"Junto con las medidas de salud pública, la vacunación sigue siendo una de nuestras herramientas más eficaces contra ambos virus. Instamos a los países de la región europea a priorizar la protección de los grupos más vulnerables mediante la administración conjunta de vacunas contra la influenza y la COVID-19 siempre que sea posible", remacha el comunicado.