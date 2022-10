Arrestan en Noruega a un hombre buscado por el genocidio en Ruanda

COPENHAGUE (AP).- Un hombre de unos 40 años que es buscado por Ruanda por su papel en el genocidio en el país africano fue arrestado en Oslo tras una solicitud de extradición, dijeron las autoridades noruegas el miércoles.

Thea Elise Kjæraas, vocera del Servicio Nacional de Investigación Criminal de Noruega, informó que la agencia "realizó varias investigaciones relacionadas con los antecedentes de la solicitud de extradición antes del arresto, pero aún son prematuras las investigaciones… Por lo tanto, no podemos entrar en detalles".

No estaba claro cuándo fue arrestado el hombre y las autoridades no revelaron su nombre ni los hechos en los que se le supone involucrado.

El hombre enfrentaba a una audiencia este miércoles 19, en la cual se prevé que el fiscal pida mantenerlo bajo custodia mientras se procesa la solicitud de extradición.

En 1994, unas 800 mil personas, en su mayoría de etnia tutsi, fueron asesinadas por extremistas hutu en Ruanda, según la Organización de las Naciones Unidas.