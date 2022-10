El Papa sobre la eutanasia: "No podemos pedir a los sanitarios que maten a sus pacientes"

ROMA, (EUROPA PRESS). - El Papa arremetió contra eutanasia y el suicidio asistido al señalar que no se puede pedir a los "sanitarios que maten a sus pacientes" y condenar que se justifiquen las razones para llevar a cabo estas prácticas que ponen fin a la vida.

El personal sanitario, por naturaleza, tiene la vocación de cuidar y aliviar, ya que no siempre pueden curar, ¡pero no podemos pedir a los sanitarios que maten a sus pacientes! --ha exclamado el Papa--. Si matamos con justificaciones, acabaremos matando más y más. Me atrevo a esperar que, en cuestiones tan esenciales, el debate pueda celebrarse en verdad para acompañar la vida hasta su fin natural".