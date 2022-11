Harta del bullying contra su hijo, madre va a la escuela y golpea a alumno agresor

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Debido al bullying que sufría su hijo en la escuela, una madre entró al aula del CEM 1 de General Roca para pegarle al alumno responsable, en la provincia Río Negro, en Argentina.

En un video que se hizo viral en redes sociales se ve a la mujer en el salón de clases diciendo que ya estaba “podrida” por la violencia que estaba viviendo su hijo Benjamín.

Dijo que había ido al colegio “10 millones de veces” para intentar remediar la situación, sin éxito.

Después le exigió a su hijo que señalara a quienes le habían hecho bullying. “¿Quiénes son Benjamín? ¿Quiénes son?”, le exigió al joven. Su hijo señaló a su acosador, y un alumno que estaba sentado al fondo del salón dijo: “Yo soy”.

La madre le cuestionó: “¿Qué te pasa a vos con mi hijo?” y comenzó a golpearlo. Forcejearon, mientras el resto de los estudiantes intentaron separarlos, mientras otros grabaron lo ocurrido.

Antes de los golpes, la señora dijo que estaba cansada de “venir acá 10 millones de veces a denunciar lo mismo” y les espetó a los alumnos: “Ya les queda un año para egresar, sinvergüenzas”.

#Roca uD83DuDD34Cansada de que le hagan bullying a su hijo, fue al colegio, entró al aula y le pegó al chico apuntado

uD83DuDC49Ocurrio en el CEM 1 de General Roca, #RioNegro pic.twitter.com/btQe6a1ZhQ — Edgardo Pino (@chechealumine) November 2, 2022

El director de la escuela, Lucas Frank, dijo al diario Río Negro que la actitud de la madre es “un proceder que no corresponde” a la situación y aseguró que la mujer había sido convocada con anterioridad para tratar la situación, pero no acudió a la cita.

“La normativa es muy clara. Hay deberes y derechos de padres, estudiantes y docentes. No es menor lo que hoy sucedió. Todos los actores deben cumplir con la normativa vigente”, explicó.

Este jueves 3 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), uno de cada 3 alumnos, de 144 países, ha sido víctima de acoso al menos una vez al mes.

Según el portal La Verdad, algunos alumnos dijeron que el hijo de la señora había llegado al curso a mediados de año y tuvo muchos problemas con otros compañeros. Otra alumna aseguró que Benjamín nunca sufrió bullying.

Los estudiantes del centro han organizado una manifestación para que Benjamín no regrese al colegio.

Mientras tanto, Romina, la madre del estudiante agredido dijo que es Benjamín quien acosa a sus compañeras. “Ni siquiera es compañero de mi hijo, dos años más chico. Vive peleando. Con mi hijo se peleó hace dos semanas en la calle, y después lo amenazó llevando cuchillos al recreo”, relató.

Señaló que los padres del estudiante golpeado por la madre de Benjamín interpusieron ya una denuncia en su contra.

Al respecto, la madre de Benjamín dijo que se arrepentía de lo sucedido.

“La situación me desbordó. No justifico mi accionar. Me desbordé emocionalmente de una situación que se pudo haber evitado hace mucho tiempo ya, porque esto no es nuevo. A mi hijo le pegaron, lo esperaron a la salida de la escuela, entre cuatro compañeros de cuarto año y llegó a casa un día todo ensangrentado.

“Yo esto lo comuniqué a las autoridades de la escuela, lo comuniqué a la preceptora, se lo comuniqué al director Lucas Frank y nunca me dieron respuesta. La respuesta que ellos me dieron fue que no pueden intervenir porque son menores”, relató en un video subido a Twitter por Vía Szeta.

Dijo que fue a defenderlo de una manera que no es la que corresponde, que no fue la adecuada, para terminar con esta situación.