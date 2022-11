Hawái promueve el turismo volcánico tras la erupción del Mauna Loa

MADRID, (EUROPA PRESS). - El gobernador de Hawái, David Ige, recordó que el archipiélago sigue abierto al turismo pese a la reciente erupción del Mauna Loa, el volcán activo más grande del mundo, y ha apuntado incluso que es "seguro" observar el fenómeno "desde la distancia".



Los expertos afirmaron que la erupción, iniciada el domingo, no supone un riesgo para las comunidades de la zona, en la medida en que la lava sigue contenida pese a la apertura de nuevas fisuras. Según el Observatorio de Volcanes de Hawái, ya son cuatro las fisuras.



Este instituto ha señalado en su informe de este miércoles que no se espera ninguna actividad eruptiva al margen de la caldera. "Ninguna propiedad está en peligro actualmente", ha indicado, si bien siguen midiéndose al detalle los niveles de contaminación atmosférica para determinar también otro tipo de riesgos.



El gobernador ha proclamado formalmente la situación de emergencia para que los servicios oficiales puedan "actuar rápidamente o limitar el acceso" a la zona si fuese necesario. "Damos las gracias por que el flujo de lava no esté afectando en este momento a zonas residenciales, lo que permite que las escuelas y las empresas sigan abiertas", ha dicho en Twitter.



Hawái es una archipiélago de origen volcánico, por lo que periódicamente registra este tipo de fenómenos, si bien en el caso del Mauna Loa no hay registros de un fenómeno de este nivel desde hace 38 años. En 2021, entró en erupción el volcán Kilauea.