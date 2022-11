Condenan en España a tuitero por difundir noticias falsas xenófobas

Ciudad de México (apro). – Un tuitero identificado como “J. M” y que era agente de la Guardia Civil, fue la primera persona en España en ser condenada por difundir en Twitter noticias falsas xenófobas.

El agente aceptó la condena que le impuso la Audiencia de Barcelona: 15 meses de prisión, eliminar todas sus redes sociales y pagar mil 620 euros de multa por publicar un video falso que atribuía a un menor migrante no acompañado la autoría de una agresión a una mujer, hecho que en realidad sucedió en China, indicó eldiario.es.

El caso se cerró con un pacto de conformidad entre la defensa del agente y el fiscal contra Delitos de Odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, quien hace dos años abrió de forma pionera la vía penal contra dos usuarios de una red social por difundir noticias falsas y xenófobas. Uno de los casos es justamente el del Guardia Civil y el otro es el de una mujer cuyo juicio está pendiente.

Según medios españoles, el video muestra imágenes ocurridas en 2019 cuando un hombre golpeó a una mujer alrededor de 15 veces y le dio varias patadas en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Después, se ve cómo intenta bajarle los pantalones y la arrastra por el suelo hasta que se deja de ver en la cámara de vigilancia que grabó lo ocurrido.

El tuitero acompañó el video con el texto: “Aquí tenéis el video del MENA marroquí de Canet de Mar (Maresme), a esos que le vamos a dar la paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más inri viola, estos energúmenos y estas manadas de marroquís no saldrán en los medios”.

El término “MENA” se refiere a los “menores extranjeros no acompañados” que son personas menores de 18 años que llegan a España proveniente de otro país, sin el cuidado o acompañamiento de un adulto. Es una palabra racista y peyorativa en contra de los migrantes, principalmente marroquíes.

En su perfil de Twitter, el acusado tenía numerosas publicaciones xenófobas e informaciones falsas sobre los inmigrantes en general, así como la cruz celta, usada por ultras, nazis y supremacistas y el lema del Ku Klux Klan: “debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos”.

El video compartido por el tuitero es de una agresión ocurrida en China que las autoridades de ese país difundieron en 2019, para identificar al agresor a través de la colaboración de la ciudadanía, según información de medios de comunicación del país asiático.

La Audiencia de Barcelona decidió “la inhabilitación por cinco años para ejercer profesión en el ámbito educativo, docente o del tiempo libe y el decomiso de sus cuentas en redes sociales, que ya han sido clausuradas por el mismo acusado”.

El primer tuitero condenado en #España por difundir #FakeNews’ va a 15 meses de prisión



El acusado compartió una paliza en #China asegurando que correspondía a una violación en #CanetDeMar.



Cometió un delito de odio difundiendo fake news para difamar a menores. pic.twitter.com/R0ClZXBVLz — uD835uDE48uD835uDE56uD835uDE67uD835uDE5EuD835uDE64 uD835uDE48uD835uDE64uD835uDE67uD835uDE56uD835uDE6E (@Mario_Moray) November 8, 2022

Esto porque para fiscalía, el sujeto “traspasó la línea del Código Penal al afectar la noticia falsa a un colectivo vulnerable como son los menores acompañados”.

La Audiencia de Barcelona estableció que el tuitero actuó con “manifiesto desprecio a la verdad” y fue “movido por su animadversión y rechazo a inmigrantes marroquíes.

Así, por orden judicial se cerraron los perfiles de Twitter y Facebook del acusado, y también aceptó cerrar su cuenta de Instagram, con lo que podría evitar la prisión, lo cual será resuelto en la sentencia escrita o en el trámite de ejecución de sentencia, según medios españoles.

Si el acusado no pisa la prisión, el fiscal sugirió que tome un curso de igualdad de trato y no discriminación, y que no abra otros perfiles en redes sociales con contenido discriminatorio.