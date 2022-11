Biden celebra la “buena noche” electoral para los demócratas y que “no hubo ola roja”

WASHINGTON (apro).– Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se regocijó del resultado que hasta ahora se ha registrado en las elecciones intermedias del martes 8 de noviembre en su país, afirmando que “fue una buena noche para los demócratas” y “no hubo ola roja”.

En conferencia de prensa en la Casa Blanca y a la espera de los resultados que definirán la conformación del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso federal para la próxima legislación, el mandatario se mostró satisfecho con lo registrado en los comicios.

“Fue un buen día para la democracia y para Estados Unidos, habló el pueblo estadunidense y demostró lo que somos… no conocemos todavía los resultados finales, pero no ocurrió la ola roja (triunfo abrumador republicano), me siento bien, siento que nos irá bien”, acotó Biden.

El presidente se mostró con humor respecto al resultado, bromeando por ejemplo de que en los comicios no se dio una apabullante derrota para su partido, el Demócrata, tal y como habían pronosticados las encuestas llevadas a cabo por medios de comunicación y análisis políticos.

Ante la interrogante sobre el resultado final de los comicios, de tres lugares de los 100 en el Senado y de 41 de los 435 de la Cámara de Representantes, Biden se declaró optimista con respecto al número de las curules que quedarán en manos de los demócratas.

“Con base en lo que hemos visto, perdimos unos cuantos lugares (en la Cámara de Representantes), es posible que mantengamos la mayoría; están muy cerradas las contiendas que faltan por determinarse”, enfatizó el presidente de Estados Unidos.

Pendientes, los resultados en Arizona, Nevada y Georgia

Al momento que Biden ofrecía la conferencia de prensa, los resultados de las elecciones intermedias eran, para el Senado, 49 asientos para los republicanos y 48 para los demócratas, quedando pendiente el resultado en los estados de Arizona, Nevada y Georgia.

Respecto a la Cámara de Representantes, los resultados eran 204 para los republicanos y 187 para los demócratas. Para ser mayoría representativa en el Senado se requieren 51 lugares de los 100 y en la Cámara Baja 218 de los 435.

El conteo de los votos para los tres puestos del Senado pendientes tomará tiempo: en Georgia habrá una segunda ronda de elecciones entre el candidato demócrata y el republicano que decidirá al ganador hasta el próximo 6 de diciembre.

Respecto al caso de Nevada, el resultado final de la elección se daría a conocer este fin de semana y lo mismo en Arizona; lo de la Cámara de Representantes se resolvería por igual en las próximas horas o días debido que las contiendas son cerradas y se cuentan todos los votos.

La expectativa sigue siendo favorable para los republicanos en la Cámara de Representantes, que si son mayoría serán dirigidos por el representante por California, Kevin McCarthy, quien reemplazaría a la demócrata Nancy Pelosi como presidente de esa ala legislativa.

En el Senado la situación es complicada, pero se perfila favorable para los demócratas, de quedar 50 curules para cada partido, los correligionarios políticos de Biden serían mayoría porque la vicepresidenta Kamala Harris es constitucionalmente su presidenta.

Votación récord de jóvenes

“Los votantes hablaron y expresaron sus frustraciones económicas, por los crímenes y por la seguridad pública; pero quieren preservar a la democracia y a su derecho a elegir… los jóvenes votaron en números récord como hace dos años (en noviembre de 2020)”, anotó Biden.

El mandatario también se alegró de que los comicios intermedios se llevaron a cabo sin interferencia y sin violencia, y achacó la pérdida de lugares en el Congreso para su partido por la inconformidad de los estadunidenses con el curso económico de su país.

Insistió en que como presidente continuará trabajando para mejorar la situación, tomando en cuenta que cuando llegó a la Casa Blanca heredó una nación con problemas graves macroeconómicamente hablando, con una pandemia terrible, la de covid-19.

“Soy optimista de que la gente quedará satisfecha de lo que estamos haciendo, crearemos decenas de miles de nuevos empleos con un salario y sin necesidad para tenerlo de contar con un título universitario; de 126 y 127 mil dólares al año”, declaró el presidente Biden.

Cuestionado sobre la posible oposición que encontrará en el Congreso si los republicanos y McCarthy se adueñan de la Cámara de Representantes, el presidente se declaró abierto a negociar, pero no a ceder a las intenciones radicales de sus contrincantes políticos.

“Los invitaré a la Casa Blanca para ver qué podemos hacer para lo que resta de este año y el próximo, espero buenas ideas; no apoyaré ideas republicanas que aumenten la inflación, afecten el cambio climático y que recorten impuestos a los ricos y grandes corporaciones”, añadió.

Si Trump compite, “me haré cargo”

También fue cuestionado sobre los resultados de las elecciones a favor de los republicanos, pero no para los candidatos a los que endosó el exmandatario Donald Trump, y sobre su posible anuncio de competir por la Presidencia otra vez en los comicios de noviembre de 2024.

“Si compite me haré cargo, bajo los procesos constitucionales, de que no regrese como presidente… mi intención es competir otra vez, el hecho es que ganamos sin que importe lo que haga mi antecesor… será al inicio del año entrante cuando decida si buscaré la reelección, aunque mi plan desde ahora es hacerlo”, destacó el presidente de Estados Unidos.

Aunque reconoció la frustración de los votantes con el curso económico por el alto costo de los combustibles, de los intereses para préstamos hipotecarios y la tasa inflacionaria elevada, Biden aseguró que no piensa cambiar nada de su agenda política para el resto de su mandato.

“Toma tiempo ser reconocido con respecto a lo que se hace en economía”, concluyó Biden quien, por otra parte, reiteró que continuará apoyando al gobierno de Ucrania para defenderse en la guerra de Rusia, pero sin que el apoyo sea una especie de “cheque en blanco”.