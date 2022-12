Chomsky pide "buscar acuerdos de cualquier tipo" para evitar la escalada del conflicto en Ucrania

BARCELONA (EUROPA PRESS) -El filósofo, lingüista y activista estadunidense Noam Chomsky afirmó que "hay que buscar acuerdos de cualquier tipo para intentar evitar la escalada del conflicto" en Ucrania, país al que ha definido textualmente como socio de facto de la OTAN.

Chomsky clausuró el sábado por la noche, con una videoconferencia en directo, el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, informan los organizadores en un comunicado.

A preguntas del público, explicó que la invasión rusa es "un crimen de guerra a la misma altura que la de Hitler en Polonia o la de Estados Unidos en Irak".

Para él, el origen está en el acuerdo de los presidentes ruso y estadounidense, Mijail Gorbachov y George Bush (1990), para que la reunificada Alemania entrara en la OTAN a condición de que la Alianza no se expandiera más hacia el Este, decisión que el futuro presidente americano Bill Clinton no respetó, dijo Chomsky.

El intelectual también se refirió a la crisis climática: advirtió de que faltan pocas décadas para evitar un punto irreversible, instó al activismo a concentrarse en "dar a conocer la naturaleza de las amenazas climáticas" y pidió a los diversos poderes trabajar juntos en una solución.

Respecto a la lucha de otros activistas por liberar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirmó precisamente que hace falta mucho activismo para dar más difusión al caso.

Premios del festival

También se entregaron los premios del festival: el Mejor Largometraje fue 'Go through the dark' (de Yunhong Pu, China 2021); el Mejor Cortometraje de Ficción, 'Adjustment' (Mehrdad Hasani, Irán 2022); el Mejor Cortometraje Documental, 'A robot for Colcabamba' (Luciano Gorriti y Adrián Portugal, Perú 2021) y el Mejor Cortometraje Catalán, 'El rellotge del meu pare' (Francesc Palau, España 2022).

La clausura acabó con la proyección de cortometrajes de directores catalanes noveles: 'La mort petita', 'Aquesta nit', 'El bosc de la quimera' e 'Inefable'.

Y se dieron los Premis Humans - Premios de Derechos Humanos de Barcelona: al escritor ucraniano Andréi Kurkov (Premio Letras y Derechos Humanos); la política afgana Malalai Joya (Voz y Derechos Humanos); el abogado y periodista colombiano Daniel Mendoza Leal (Mirada y Derechos Humanos); el periodista y ex director de FundiPau, Jordi Armadans (Arcadi Oliveres); la abogada y miembro de Coordinadora de Barrios Patricia Fernández Vicens (Derechos Humanos) y la Fundació Pare Manel (Honorífico).