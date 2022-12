La Eurocámara paraliza visados a Qatar tras escándalo de sobornos

BRUSELAS (EUROPA PRESS).– La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este lunes que la posición europarlamentaria que defiende la exención de visados para los turistas procedentes de Qatar volverá a la comisión competente para su revisión, por lo que no se iniciarán las negociaciones como estaba previsto con los Veintisiete para pactar esta medida, después de que una vicepresidenta de la institución, la socialista griega Eva Kaili, fuera imputada por recibir presuntos sobornos de este país del Golfo.



"Tenía previsto anunciar la petición para el inicio de las negociaciones para la exención de visados con Qatar y Kuwait, pero a la luz de las informaciones este informe debe volver a la comisión parlamentaria", explicó Metsola al inicio de la sesión plenaria de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), tras unos días que la propia presidenta parlamentaria consideró "los más largos" de su vida.



La medida fue acordada con el conjunto de los grupos políticos dijo Metsola y sometida al voto del pleno, que ha respaldado la decisión de devolver el informe a la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) para su estudio.



El ponente del informe que dio luz verde a defender la exención de visados de corta duración a los viajeros procedentes de Qatar, el eurodiputado alemán de Los Verdes Erik Marquardt, advirtió que la Eurocámara "no puede permitir que un Estado que esté atacando nuestra Unión obtenga la liberalización de los visados".



"Tenemos que asegurarnos de que este proceso no haya sido manipulado y negarnos también a iniciar las negociaciones", defendió el eurodiputado antes de avalar la vuelta del informe a la comisión europarlamentaria.



La iniciativa de eximir a Qatar y Kuwait de la exigencia de visados para viajes de un máximo de 90 días parte de una propuesta de la Comisión Europea presentada el pasado abril, en la que los servicios comunitarios defendieron las “ventajas económicas” para la Unión Europea de relajar los requisitos de viaje a los ciudadanos de Qatar y Kuwait y el que este gesto "contribuirá a reforzar las relaciones" con estos países.



Además, Metsola informó que la Conferencia de Presidentes, que reúne a los jefes de todos los grupos políticos en el PE, se reunirán a primera hora del martes para iniciar el procedimiento para destituir como vicepresidenta a la socialista griega Eva Kaili, que ha sido imputada por las autoridades belgas por presunta corrupción.



La decisión final corresponde al pleno del Parlamento Europeo, que es quien aprueba el reparto de cargos en la institución, por lo que la Conferencia de Presidentes debe decidir si traslada la petición para que sea sometida al voto en sesión plenaria.



Ya durante el fin de semana, la presidenta de la Eurocámara decidió despojarla de sus funciones y labores de representación como vicepresidenta, lo que en su caso incluía las relaciones con Oriente Próximo, por ejemplo, pero el poder de despojarla del cargo corresponde al pleno.