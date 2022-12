Perú: Boluarte insiste al Congreso peruano que apruebe "sin pretextos" el adelanto electoral

MADRID, (EUROPA PRESS). - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, insistió este sábado al Congreso peruano que apruebe "sin pretextos" el adelanto electoral solicitado por la mandataria para atajar las fuertes protestas en el país tras la detención del expresidente Pedro Castillo, una petición rechazada esta pasada noche por la cámara.

"El Congreso debe reflexionar y trabajar de cara al país, el 83 por ciento de la población quiere adelanto de elecciones", ha explicado Boluarte en referencia a una de las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en el diario 'La República'.

Pedro Castillo asegura que no renunciará a sus "sagradas funciones"; llama "usurpadora" a Dina Boluarte

Entonces no busquen pretextos para no adelantar las elecciones, voten de cara al país, no se escuden detrás de una abstención", ha manifestado.