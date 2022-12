Twitter pierde al 70% de sus anunciantes en la era Musk

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – A partir de la semana que terminó el 18 de diciembre, 72 de los 101 anunciantes de Twitter han dejado de gastar en anuncios en esta red social, lo que representa el 70% de los inversionistas en publicidad, según un análisis de datos de la firma de investigación Pathmatics.

La lista de desertores publicitarios incluye a Unites Airlines Holdings Inc, General Mills Inc, General Motors Co, Pfizer, Zoom, Wells Fargo, Volkswagen, Toyota, Nike y McDonald’s.

El 4 de noviembre, el magnate, quien ha despedido a más de la mitad de la plantilla de la red social, aseguró que Twitter perdía 4 millones de dólares diarios.

Este es un problema que el dueño de Twitter, el multimillonario empresario Elon Musk no puede ignorar, pues aproximadamente el 89% de los 5 mil 100 millones de dólares de ingresos de la red social, del año pasado, provinieron de los anunciantes, aseguró el The Wall Street Journal (WSJ).

El diario señaló que, según ejecutivos en publicidad, en las últimas semanas se han llevado a cabo reuniones con anunciantes, donde la gente de Musk ha intentado calmar los temores de los inversionistas y generar interés en el sitio, prometiendo innovaciones como permitir anuncios para que los usuarios realicen compras directamente, mayores capacidades para colocar videos y herramientas para evitar que los anuncios aparezcan cerca de contenido objetable.

Las mismas fuentes, citadas por WSJ, aseguraron que algunos compradores de anuncios le dijeron a Musk que necesitaban ver cambios antes de sentirse cómodos regresando a Twitter.

Anunciantes expresan preocupación

Los anunciantes dicen que están preocupados por los movimientos de Musk como propietario y director ejecutivo, incluida su abrupta creación de reglas y sus controvertidos tuits. “Así como puede ser difícil separar el arte del artista, muchos anunciantes luchan por separar a Twitter del señor Musk”, indicó WSJ.

“Lo ha hecho para que los anunciantes no puedan evitar la asociación. Él creó esa vulnerabilidad y continúa duplicándola”, dijo el exdirector ejecutivo del gigante de compras de publicidad GropuM, Irwing Gotlieb a este diario.

WSJ confirmó que buscó algún comentario de Musk o de un representante de Twitter, sin resultados.

Recordó que, el martes 20 de diciembre, en Twitter Space, el servicio de audio en vivo de la plataforma, Musk anunció que renunciaría como director ejecutivo de Twitter cuando encuentre un director ejecutivo para dirigir la red social.

Esta decisión se tomó en función de los resultados de una encuesta en esa red social que lanzó el fin de semana pasado, lo que plantea la posibilidad de que ponga distancia entre él y la empresa, aunque el nuevo directivo le tendría que informar como propietario.

Además, Musk señaló que los anunciantes le dijeron que quieren un buen retorno de la inversión.

“Sus solicitudes no son confusas o irracionales ni nada. Son bastante razonables”, indicó y agregó que cuando los tiempos económicos son difíciles, los anunciantes hacen preguntas complicadas.

El empresario comentó que pretende reducir la dependencia de Twitter de los dólares publicitarios para construir un sólido negocio de suscripción con el plan de verificación de paga por 8 u 11 dólares mensuales, para quienes se inscriben desde un dispositivo móvil de Apple Inc.

Pero eso no significa que esté renunciando a tener de vuelta a los anunciantes.

El Journal indicó que Musk, en un tuit, culpó a los activistas por provocar una “caída masiva de los ingresos” en Twitter y los acusó de “intentar destruir la libertad de expresión en Estados Unidos”.

Según un correo electrónico, revisado por The Wall Street Journal, el 14 de diciembre, los ejecutivos de ventas de Twitter alertaron a algunos especialistas en marketing que Musk pronto llamaría a los directores ejecutivos de los principales anunciantes que han detenido su inversión publicitara porque “quiere preguntar qué puede hacer Twitter para ayudar”.

Los ejecutivos publicitarios citados por WSJ, dijeron que el personal de Twitter que se reunió con estos inversionistas publicitarios reconoció que Musk no había ayudado cuando recomendó, en vísperas de las elecciones intermedias de Estados Unidos, que los votantes de “mentalidad independiente” votaran por un Congreso republicano.

“Twitter no se ve como un canal de acceso para las marcas que buscan generar ventas de inmediato o llevar a las personas a sus sitios web”, indicó el director ejecutivo de la agencia de marketing digital Code3, Craig Atkinson. Aun así, dijo a este diario, la plataforma puede ayudar a las marcas aprovechando un “momento cultural”.

Explicó que también los anunciantes están “en modo de reducción” porque enfrentan problemas económicos y una desaceleración publicitaria que está afectando a empresas de tecnología, editores digitales y cadenas de televisión estadunidenses.

Musk, el problema

En entrevistas, varios ejecutivos de publicidad en sectores que van desde el software hasta los bienes de consumo empaquetados y las bebidas, dijeron que Musk les está dificultando regresar a Twitter. Señalaron que, su hábito de realizar encuestas en esta red social sobre decisiones importantes, incluyendo si debiese ser o no su líder, es una señal de imprudencia.

En este sentido, citaron que varios tuits y decisiones que tomó Musk después de tomar el cargo de la red social alarmaron a los anunciantes, como el compartir un artículo sin fundamento sobre el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi o la reactivación de la cuenta del expresidente Donald Trump, basando su decisión en una encuesta de Twitter.

Musk se refirió a las preocupaciones de los anunciantes sobre su conducta, en una reunión con ellos en noviembre, en Twitter Spaces: “Si digo que Twitter está haciendo algo, me refiero a Twitter, y si digo yo, me refiero a mí. Twitter debe ser, como plataforma, lo más neutral posible. Eso no significa que sea completamente neutral”, dijo.

Pese a las deserciones, otras marcas siguen invirtiendo en Twitter, como Amazon.com Inc, Walt Disney Co, Walmart Inc, PepsiCo Inc y la National Football League, según Pathmatics.