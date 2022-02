Los programas para reintegrar a exniños soldado están "infrafinanciados": World Vision

MADRID (EUROPA PRESS) -La ONG World Vision ha denunciado este jueves que la financiación de los programas para proteger a los ex niños soldado y apoyar su reintegración "sigue siendo muy inferior" a lo que se necesita.

De acuerdo con datos de la ONU, más de 7 mil 750 niños han sido utilizados como niños soldado por grupos no estatales. Sin embargo, la cifra es mucho mayor. Los grupos de vigilancia de Derechos Humanos estiman que puede haber hasta 300 mil niños y niñas todavía víctimas del reclutamiento.

Es muy difícil conocer el número total pero lo que sí se sabe es que, todavía, 46 países reclutan a niños y niñas menores de 18 años. Y en la actualidad, se utilizan en al menos 18 conflictos en todo el mundo.

Con motivo del Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado, que se celebra este sábado, World Vision, comprometida con la prevención del reclutamiento, la reinserción de los niños y abogando por el respeto de los derechos de la infancia y el cumplimiento del Derecho Internacional, ha hecho hincapié en que miles de niños liberados por grupos armados requieren de "ayuda urgente".

La ONG trabaja la prevención para evitar que los niños sean reclutados por las fuerzas armadas mediante el fortalecimiento de los sistemas de protección infantil, la participación infantil segura en los procesos de paz y el aumento del acceso a la educación y las oportunidades de subsistencia a través de una variedad de enfoques.

Estos enfoques incluyen priorizar la protección infantil en la respuesta humanitaria invirtiendo en sistemas comunitarios de protección infantil; educar y empoderar a niñas y niños como poderosos agentes de cambio; fortalecer a las familias y a los cuidadores para que sean la primera línea de protección y cuidado de los niños; y asociarse con las comunidades para abordar las causas fundamentales de la violencia contra ellos.

Además, la reintegración de los niños anteriormente asociados con las fuerzas armadas o los grupos armados en sus familias y comunidades es un paso "crucial" para el bienestar de los ex niños soldado y ayuda a prevenir un nuevo reclutamiento.

Por ejemplo, en Sudán del Sur, World Vision ha ayudado a más de 700 niñas y niños a reunirse con sus familias y reintegrarse en sus comunidades a través de trabajadores sociales cualificados, asesoramiento personalizado y apoyo psicosocial para niños supervivientes de violencia sexual y apoyando su incorporación a la educación primaria y secundaria. Los niños mayores también reciben apoyo enfocado en la preparación para el futuro.

Joseph, fue uno de estos niños. En 2016, cuando tenía 11 años, un grupo armado lo secuestró de camino a la casa de su tía en el estado de Equatoria Occidental, en Sudán del Sur, según ha explicado World Vision.

"Estábamos caminando por la calle cuando nos secuestraron, pero dejaron atrás a mis dos hermanos menores", ha relatado Joseph, que experimentó terror a una edad temprana debido a este incidente.

"Me obligaron a portar armas durante las operaciones, a buscar agua y comida y a lavar la ropa del comandante. Me golpeaban cada vez que me resistía. Pero mi peor experiencia fue ver morir gente en mi presencia", ha contado.

Después de varios meses, Joseph y otros dos niños escaparon de noche mientras los comandantes dormían. "Mi padre me mantuvo en casa durante todo un año pensando que vendrían y me llevarían de vuelta", ha concluido.

"No podemos permitir que los niños sigan siendo las principales víctimas de guerras y conflictos de adultos", ha remachado World Vision.