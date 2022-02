Biden frena intentos de Trump por bloquear acceso a registros del asalto al Capitolio

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la entrega a la comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de los archivos y registros de visitas de la Casa Blanca durante aquel 6 de enero, a pesar de los intentos de Donald Trump por evitar que esta información saliera a la luz.

La abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, confirmó la decisión del presidente Biden, a través de una carta enviada al director de los Archivos Nacionales, David Ferriero, a quien se le ordenó enviar dicha documentación, que Trump esperaba mantener en secreto alegando un supuesto privilegio ejecutivo.

"El presidente determinó que las alegaciones sobre el privilegio ejecutivo no es lo mejor para los intereses de Estados Unidos y, por tanto, no está justificado”, señaló Remus en esta carta, en la que se conmina Ferriero a entregar todos estos registros a la comisión en un plazo no superior a quince días.