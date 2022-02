Victoria’s Secret presenta a Sofía Jirau, su primera modelo con síndrome de Down

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La modelo puertorriqueña Sofía Jirau, quien vive con Síndrome de Down está haciendo historia al romper estereotipos modelando para la portada de una colección de Victoria’s Secret.

Victoria’s Secret ha dicho que esta campaña de ropa de lencería para mujer es “la primera en su tipo” organizada para representar la diversidad de las mujeres.

“La compañía de lencería anunció un importante cambio de marca, luego de años de críticas de defensores que le habían pedido que aumentara las ofertas de tallas y mostrara cuerpos más diversos”, indicó NowThis en Twitter.

En entrevista con Noticias Caracol, Jirau contó que esto es un sueño hecho realidad y que no es una casualidad, pues trabajó para ser parte de la famosa marca de ropa interior y otros proyectos.

La publicación de la modelo Sofía Jirau en Instagram

“¡Ay! Cuando me dan la noticia de Victoria’s Secret, me emocioné, me puse a brincar, a saltar y todo. Yo me sentí feliz, contenta y alegre”, declaró.

Contó que para su primera sesión de fotos con la reconocida marca de ropa femenina se subió al avión para Los Ángeles, California, en Estados Unidos, se montó a un automóvil y cuando llegó, le hicieron la sesión de fotos y le pusieron música de reguetón.

“¡Ay! ¡Me encanta Maluma!”, reconoció la modelo de 24 años, quien celebró su gran logro en sus redes sociales comentando: “No hay límites”.

Después contó que fue a la Semana de la Moda en Nueva York, Estados Unidos.

“Yo llegué a Nueva York, a la Fashion Week, modelé en la pasarela y me fue brutal, me aplaudieron y todo”, contó la modelo de 24 años.

“Hace 4 años que estamos trabajando en este proyecto, así que puedo decir que no es suerte, no es un golpe de suerte, no es casualidad. Todo el crédito es para ella que tiene la convicción y la visión”, señaló su mánager, Alessandra Correa.