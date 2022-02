El Papa Francisco desea que los Juegos Olímpicos hagan crecer "un mundo más fraterno"

ROMA, (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco lanzó un mensaje a los deportistas que competirán en los Juegos Olímpicos invernales de Pekín, que se inaugurarán el próximo viernes. El Pontífice deseó a los organizadores del evento atlético "el mejor éxito", y a los deportistas, "que den lo mejor de sí mismos". "El deporte, con su lenguaje universal, puede construir puentes de amistad y solidaridad entre personas y pueblos de todas las culturas y religiones", ha incidido en la audiencia general de este miércoles.

De este modo, también ha dejado claro que ha apreciado la decisión de que al lema olímpico 'Citius, altius, fortius', 'Más alto, más rápido, más fuerte', el Comité Olímpico Internacional haya añadido "la palabra 'communiter'". "'Juntos', para que los Juegos Olímpicos hagan crecer un mundo más fraterno", ha señalado.

El 4 de marzo comenzarán los Juegos Paralímpicos y el Papa también ha mandado un mensaje para esta competición paralela: "La medalla más importante la ganaremos juntos si el ejemplo de los atletas y las atletas con discapacidad ayudará a todos a superar prejuicios y temores, y a hacer nuestras comunidades más acogedoras e inclusivas".

El Papa condenó "las violencias que ensangrientan" Birmania cuando se cumple un año del golpe de Estado militar que depuso a las autoridades democráticamente electas de ese país.

Francisco ha instado a la comunidad internacional a que se implique en el conflicto y medie en una "reconciliación" pacífica entre "las partes enfrentadas". Del mismo modo, pidió a la sociedad que no sea indiferente: "No miremos para otro lado ante el sufrimiento de tantas personas. Que Dios consuele a la población y sostenga los esfuerzos de paz".

El Pontífice ha reflexionado en su catequesis sobre la devoción que sienten los fieles ante las personas que han sido declaradas por la Iglesia como santos y ha instado a no confundirlo con prácticas como la "magia o la superstición". "Tener devoción a un santo consiste "sencillamente en hablar con un hermano o hermana que está ante Dios, que ha llevado una vida justa, una vida santa, una vida ejemplar, y que ahora está ante Dios. Hablar con ese hermano o hermana y pedirle que interceda por mis necesidades", explicó.

Para el Papa, la fe no puede basarse en "un objeto, una imagen o un ser humano" por lo que ha dejado claro que las reliquias en sí mismas "no hacen milagros". "A veces se dice, 'Este santo es muy milagroso'. No. Los santos no hacen milagros. Los milagros los hace Dios, quizá actuando a través de una persona santa, una persona justa. Debemos tenerlo claro", ha añadido. En este sentido, ha manifestado que los santos son solo personas que "interceden" por Dios.