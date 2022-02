"Nunca hubiera pasado con nosotros" asegura Trump sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

MADRID (EUROPA PRESS) -El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que, con él al frente de la Casa Blanca, la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania "nunca habría ocurrido" y ha criticado que el actual mandatario, Joe Biden, "no tiene" respuestas al conflicto.

"Esto nunca hubiera pasado con nosotros. Si hubiera estado en el cargo, ni siquiera sería imaginable (...) ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Biden? No ha habido respuesta. No tenían (respuesta) para esto. Es muy triste", ha trasladado el expresidente en alusión al reconocimiento de Moscú de la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

"Aquí hay un tipo (en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin) que dice: 'Voy a declarar independiente a una gran parte de Ucrania (...) y nosotros vamos a ayudar a mantener la paz'. Hay que reconocer que es muy inteligente", ha añadido Trump sobre los últimos pasos de Rusia y lo que, considera, es el plan de Putin.

Preguntado por qué es lo que ha salido mal a nivel diplomático internacional para que se haya llegado a la situación de tensión en Europa del Este, Trump ha incidido en que el principal problema es que en Estados Unidos hubo unas "elecciones amañadas" que han llevado a la Casa Blanca a un candidato que "no debería estar ahí" y que "no tiene ni idea de lo que está haciendo".

El exmandatario ha lanzado estas afirmaciones en una entrevista para el programa de radio The Clay Travis and Buck Sexton Show, donde además ha valorado que el proyecto de Putin, de, según él, desplegar sus tropas en Ucrania como un "pacificador", es lo que podría hacer Estados Unidos en su frontera sur.

"Conocí muy bien a Putin. Me llevaba genial con él (...) Sabía que él siempre quiso Ucrania. Solía hablar con él sobre eso y le dije: 'No puedes hacerlo. No lo vas a hacer'", ha añadido.

Rusia reconoció el lunes la independencia de Donetsk y Lugansk y ordenó horas después la entrada de las Fuerzas Armadas rusas en el marco de una "misión de mantenimiento de la paz", unas decisiones criticadas duramente por la mayoría de la comunidad internacional.

Teme lo mismo entre China y Taiwán

Por otro lado, Trump ha lanzado que China está "esperando hasta después de los Juegos Olímpicos (de Invierno)" para dar en Taiwán los mismos pasos que Rusia en el este de Ucrania. "Absolutamente", ha afirmado con rotundidad a la pregunta de si esto podría ocurrir.

Así pues, ha remarcado de nuevo que esta hipotética situación diplomática internacional no se habría dado con él como inquilino de la Casa Blanca. "Putin nunca lo habría hecho y (el presidente chino) Xi (Jinping) nunca lo habría hecho", ha zanjado.

Finalmente, se ha referido a la sucesión de lanzamientos de misiles balísticos a comienzos de año desde Corea del Norte, y ha remarcado que Pyongyan "no ha actuado en cuatro años" con él como presidente.