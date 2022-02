Ucrania compara a Putin con Hitler y hace a Bielorrusia cómplice de la invasión rusa

MADRID (EUROPA PRESS) -El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergii Kislitsia, ha acusado este lunes al gobierno de Bielorrusia de "facilitar" la invasión rusa y ha comparado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el dictador alemán Adolf Hitler.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el representante del gobierno ha recordado que "Rusia y solo Rusia" ha empezado este ataque contra territorio ucraniano y ha recalcado que la decisión de invadir ha sido tomada por alguien que "ahora está en un búnker".

"Nos recuerda al búnker en el que se sentaba alguien en Berlín en 1945", ha dicho en una clara alusión al dirigente nazi. Así, ha lamentado que existen numerosos "paralelismos entre el inicio de la invasión y la Segunda Guerra Mundial". "Las decisiones de Rusia son similares", ha aseverado.

El diplomático ucraniano ha señalado que existen ejemplos de crímenes de guerra y "sufrimiento humano" y ha acusado a Rusia de bombardear áreas residenciales y matar a civiles inocentes, si bien ha admitido que las víctimas son "difíciles de estimar".

Por ello, ha instado a la Asamblea General a posicionarse y "pedir a Rusia que detenga su agresión" dado que se trata de un ataque contra un país "soberano e independiente". "Demandamos compromiso", ha dicho.

"Si fracasamos ahora nos enfrentaremos a mucho mas que críticas (...). No debe pasar, es el momento de actuar, de respaldar a Ucrania, de luchar por la libertad y la seguridad en todo el mundo. Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, la ONU tampoco. Si no lo hace, no podemos sorprendernos si la democracia falla. Salvad la ONU (...), salvad los valores en los que creemos y por los que los ucranianos están luchando y arriesgándose a perder la vida", ha afirmado.

Sobre el posible uso de armas nucleares, ha sugerido que Rusia "no debe hacer uso" de ellas sino "hacer lo mismo que hizo aquel tío en el búnker de 1945", con lo que ha sugerido a Putin que lo mejor sería quitarse la vida en una nueva alusión a Hitler y el final de la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido, ha lamentado que muchos militares rusos son engañados y ha mostrado una captura de pantalla de una conversación entre un soldado y su madre. "Esta es una captura de pantalla de alguien que estaba allí", ha señalado antes de leer su contenido. "Nos dijeron que nos darían la bienvenida pero están tirándose delante de nuestros tanques, nos llaman fascistas, es muy duro", recoge el documento mostrado por Kislitsia.

El representante ha recalcado que "así podemos ver la magnitud de la tragedia", ha invitado a los presentes a "imaginarse a todos los que ya han muerto" y ha advertido que Putin planea utilizar todo su arsenal para atacar la infraestructura ucraniana, al tiempo que ha acusado a las tropas rusas de atacar guarderías y orfanatos en un "claro crimen de guerra".

No obstante, ha agradecido a la Asamblea General su trabajo y ha apreciado el "compromiso del secretario general, António Guterres", quien ha mostrado una "actitud contundente a favor de la paz".