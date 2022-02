Whoopi Goldberg fue suspendida en el programa The View por comentarios “erróneos y dañinos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un día después de que Whoopi Goldberg comentó que el Holocausto “no fue un asunto de raza”, la directora de ABC News, Kim Godwin, anunció que fue suspendida por dos semanas como co-anfitriona del programa The View por sus comentarios “erróneos y dañinos”.

“Aunque Whoopi se ha disculpado, le he pedido que se tome un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus declaraciones. Toda la organización de ABC News se alza en solidaridad con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judías”, señaló Godwin en un comunicado difundido el martes.

El lunes 31 de enero, la actriz, comediante, productora, guionista, cantante y presentadora de televisión estadunidense se disculpó tras sus comentarios. Goldberg, una mujer de color, dijo que el Holocausto:

No es un asunto de raza… se trató de la inhumanidad del hombre contra el hombre

durante un debate en el programa sobre la decisión de la junta escolar de una secundaria en Tennessee de prohibir la novela gráfica “Maus”, galardonada con el premio Pulitzer, sobre los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Horas después se disculpó, pero no fue suficiente, por lo que lo hizo de nuevo el martes 1 de febrero: “Me equivoqué”, dijo al principio del programa, pero el daño ya estaba hecho y ya había ofendido a destacados líderes judíos.

Mis palabras molestaron a mucha gente, algo que nunca fue mi intención. Ahora comprendo por qué y me siento muy, muy agradecida porque la información que he recibido fue muy útil y me ayudó a comprender algunas cosas diferentes