Gobernadora de Dakota del Sur firma ley que prohíbe a transgénero competir en deportes escolares

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La gobernadora de Dakota del Sur, Estados Unidos, Kristi Noem, firmó hoy, la ley que prohíbe a las niñas y mujeres transgénero participar en deportes escolares, presentada por el congresista republicano de Florida, Greg Stube, el 21 de enero de 2021.

A pesar de que en 2020 una corte federal bloqueó una similar en Idaho, Stube presentó la Ley de Protección de Mujeres y Niñas en los Deportes, la cual establece que “el sexo será reconocido basándose únicamente en la biología reproductiva y genética al nacer”.

Desde entonces, la iniciativa ha cobrado más fuerza entre los republicanos de Estados Unidos y cuenta con el apoyo de organizaciones como la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Ya suman más de 20 estados que firman la iniciativa usando el mismo argumento de los republicanos: la oportunidad de un campo de juego nivelado y justo para las niñas que les da la oportunidad de experimentar el éxito”, según dijo.

“Hay que proteger a las mujeres biológicas para que compitan en igualdad de condiciones, sin desventaja, para gozar de oportunidades para el éxito”, señaló Noem, mientras su jefe de gabinete, Mark Miller, declaró que incorporar a las transexuales equivalía a “un acto de terrorismo", palabras de las que se desentendió la gobernadora.

Entre las restricciones a actividades deportivas para impedirles su participación en los deportes, está el pedirle a un médico que confirme el género si es menor de edad.

Los analistas ven la actitud de los republicanos como un desafío al demócrata Joe Biden, quien el día que tomó posesión como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2021, firmó una orden ejecutiva que prohíbe la discriminación con base en la identidad de género en los deportes escolares y otros espacios.

“Toda persona debe ser tratada con respeto y dignidad y debe poder vivir sin miedo, sin importar quiénes son o a quién aman. Los niños deben poder aprender sin preocuparse si se les negará el acceso al baño, al vestuario o a los deportes escolares”, señaló el decreto.

OTROS CASOS

El 17 de marzo del 2021, el gobernador republicano de Mississippi, Tate Reeves, fue primero en proponer la ley 2536 en el Senado estatal y entró en vigor el 1 de julio de ese año. El argumento es el mismo: “Necesitamos igualdad de competencia a nivel estatal”, señaló la legisladora de Texas, Valoree Swason.

Y fue más allá: “De no haber sido por el hecho de que el presidente Biden se haya sentado y firmado una orden ejecutiva como una de sus primeras iniciativas, que en mi opinión alienta el transgenerismo entre nuestra población joven, pero de no haber sido por eso no estaríamos aquí hoy”.

El 26 de octubre del año pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbot, firmó una iniciativa similar para estudiantes de nivel secundaria hasta la universidad, la cual entró en vigor en enero de 2022. La explicación fue similar.

El 2 de junio, hizo lo mismo el gobernador de Florida, Ron DeSantis y usó la misma justificación con distintas palabras: “Creemos que es muy importante preservar la integridad de estas competencias. Las chicas jugarán deportes de chicas y los varones, deportes de varones. Vamos a basarnos en la biología y no en la ideología en lo que respecta a los deportes”.

Mientras eso sucede en Estados Unidos, el 21 de junio del año pasado, la neozelandesa Laurel Hubbard, de 43 años, se convirtió en la primera atleta transgénero que fue elegida para la competencia de halterofilia femenina de 87 kilogramos en los Juegos Olímpicos Beijing 2022 y, aunque al final quedó fuera de la competencia, pudo competir libremente.

El Comité Olímpico Internacional (COI) dejó claro que habrá modificaciones sobre las reglas que se impondrían en los deportes.

BIOLOGÍA O RESPETO

Los republicanos están basando sus decisiones en cuestiones biológicas, las mismas que usan los conservadores católicos y de otras religiones para discriminar a las personas que no se ajustan a los roles tradicionales, mientras otras exigen que se respeten sus derechos a la igualdad solo por el hecho de ser personas.

Para la directora legislativa de la Organización No Gubernamental Human Rights Campaign, Cathryn Oakley, la actitud de los republicanos “es un ataque implacable, infundado y discriminatorio” contra la comunidad LGTBQ+ y calificó como “obscenas” las declaraciones de Mark Miller.

Asimismo, acusó a quienes avalan esta ley de interpretar mal el Título IX de la Ley Federal de Derechos Civiles que prohíbe la discriminación sexual en los centros educativos, porque no está hecha para “proteger los eventos femeninos en los rodeos”, como dijo la gobernadora, sino a todos los deportes femeninos que enfrentan problemas reales como falta de recursos, no por la participación transgénero.

“Si los legisladores quieren proteger a los niños, el objetivo no debería ser prohibir a jóvenes trans participar en los deportes, sino darles a todos los niños la libertad de hacer amigos y competir sin miedo a ser discriminados”, señaló el Colectivo Igualdad Texas.

La transfobia es el miedo, el odio, la desconfianza, incomodidad o no aceptación de las personas transgénero, consideradas transgénero o cuya expresión de género no se ajusta a los roles de género tradicionales.