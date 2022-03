Conductora argentina arremete contra las marchas y los paros laborales por el #8M

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En un editorial que leyó en su programa en A24, la periodista argentina Viviana Canosa se manifestó en forma violenta contra la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al que llamó “el día del pañuelo verde”.

En su discurso televisivo dijo que “las verdaderas feministas dieron su vida para poder trabajar. Ustedes hacen lo contrario: faltan al laburo (trabajo) para poder ir a esta marcha. ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les pagamos? O sea, ustedes usan el 8M para todo lo contrario a lo que significa”.

Continuó: "Le pregunto a las chicas, ¿qué es el patriarcado para ustedes? ¿Es un padre ausente? ¿Es un hermano que les hizo bullying? ¿es un pibe que en la secundaria no les dio bola? ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado?"

Luego les dio una recomendación: “Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar (trabajar). ¡Vayan a laburar! Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este gobierno. Por eso, hoy es el “día internacional de la mujer verde y no de la mujer. ¡Nos robaron hasta eso!”.

Siguió: “¿Cómo van a dejar a los chicos, chicas, chiques… sin clases, después de dos años que casi no tuvieron?”, indicó a manera de crítica por el paro de labores.

En su opinión, las feministas “quieren manejar la vida” a quienes trabajan y “esa es la diferencia entre ellas y nosotras”.

"Ustedes usan el 8M para todo lo contrario que significa. Arruinan todo, rompen todo. Es el día hoy de la mujer verde", señaló.

Luego cuestionó a Mariana Iglesias, editora del periódico argentino Clarín, quien pidió que la echaran por sus comentarios.

“¿La conoces? Es censora. Esta noche le respondo a “la policía del pensamiento’. Te quieren callado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero le respondieron que fue Iglesias la censurada. “No podés ser tan caradura. Lo tuyo ya está al límite de lo delictivo. Bah. No. Ya traspasaste la barrera, pero tenés mucha protección mediática. Nunca se publican las multas que tuviste que pagar…”

La que fue censurada fue @Miglesias71 . No podés ser tan caradura. Lo tuyo ya está al límite de lo delictivo. Bah, no. Ya traspasaste la barrera, pero tenés mucha protección mediática. Nunca se publican las multas que tuviste que pagar... — Laura Araujo (@LauraAr60654768) March 11, 2022

Su opinión fue similar a la de la diputada nacional por Santa Fe, Amalia Granata, quien criticó la marcha: “¡Ahora el 8M lo usan para no ir a trabajar! No. El empoderamiento se consigue con esfuerzo, trabajo, no marchando para la tribuna chicas”, escribió en Twitter.

Después criticó porque veía “a tantos misóginos” felicitando a las mujeres y deseándoles feliz día “de la hipocresía”.