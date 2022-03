Benyamin Ahmed, el niño que a los de 12 años gana millones creando arte digital

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El año pasado, Benyamin Ahmed, de 12 años, creó una colección de obras de arte digital y en unos cuantos meses ganó 750 mil libras esterlinas, más de 20 millones de pesos, en Londres.

En julio de 2021, Benyamin creó una colección de tokens no fungibles (NFT) con una temática de ballenas y cada obra digital es única. Se pueden vender y comprar en línea usando criptomonedas.

Comenzó a comercializar sus obras por internet a 60 dólares por pieza, pero la alta demanda le ayudó a aumentar los precios y ganar hasta 20 mil dólares por algunas piezas de su colección.

En ocasiones, recibe comisiones por cada pieza revendida y tiene otros negocios en el sistema de criptomonedas Ethereum, las cuales le generan ganancias y ha logrado ganar 750 mil libras.

Por su edad, el estudiante no tiene cuenta bancaria y no ha retirado el dinero que tiene en criptomonedas.

De acuerdo con The Mirror, Benyamin ve un “futuro brillante” en el mundo de los NFT y las criptomonedas.

Imran, el padre, dijo que a sus hijos les enseñó que no se trataba de dinero, sino de adquirir conocimientos, aunque, aclaró: “Por supuesto, el dinero es una bonificación”.

El año pasado, Imran se enteró de los NFT o colecciones de código y le llamaron la atención, comentó a CNBC Make It, el 3 de septiembre de 2021. Añadió: “Me fascinaron las NFT porque puedes transferir fácilmente la propiedad de una mediante blockchain”.

Su primera colección la lanzó en el verano de 2021. Se trató de 40 coloridos avatares pixelados llamados Minecraft Yee Haa. El creó y codificó las obras. La colección se agotó en nueve horas y luego fabricó 80 en un día. “Dado que ha mantenido sus ganancias en éter, esa suma vale más de 255 mil dólares con el precio actual”, indicó EL CEO en redes sociales.

“Mis amigos, en la escuela, saben lo que hago y me han felicitado, aunque no creo que todos realmente lo entiendan. Pero mucha gente conoce mi historia y me hace feliz. Ver que mucha gente está aprendiendo sobre las NFT gracias a mí. Quiero seguir introduciendo a mucha gente en el espacio de las NFT”, comentó en alguna de las conferencias que dicta en la Universidad de Oxford.