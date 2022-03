El tenista Sergiy Stakhovsky se enlista para combatir a las tropas rusas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “¡Claro que tengo miedo! Tengo tres hijos”, comentó el extenista Sergiy Stakhovsky, tras unirse a las brigadas territoriales que combatirán a los militares rusos para defender la ciudad de Kiev, en Ucrania.

El extenista de 36 años, quien en 2013 derrotó a Roger Federer y estuvo en el número 1 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) durante 310 semanas, de las cuales 237 fueron consecutivas, vigila la Plaza Maidan, en el centro de Kiev, vestido con ropa de camuflaje y un fusil Kalashnikov.

“No estoy muy cómodo con un fusil y no sé cómo reaccionaría si tuviera que matar a alguien. Me hubiera gustado no tener que preocuparme nunca de este tipo de cosas”, confesó el exatleta de 1.93 metros de altura, a la agencia de noticias AFP.

Se enlistó en las brigadas territoriales desde hace dos semanas. Es uno de los voluntarios encargado de ayudar al Ejército de Ucrania a frenar la invasión rusa que inició el 24 de febrero pasado.

“Sabía que tenía que venir” cuando se enteró que los rusos se acercaban a Kiev. “Los ucranianos están resistiendo bien”, dijo.

Un día antes de la invasión, Sergiy Stakhovsky, quien se retiró del tenis en enero tras el Abierto de Australia, estaba en Dubái de vacaciones con su esposa y sus tres hijos de 4, 6 y 8 años.

Cuando supo de la invasión le invadió la incertidumbre, perdió el apetito y, como gran parte de su familia vive en Ucrania, anunció a su esposa que se iba a enlistar y ella comprendió que no podía hacer otra cosa.

“Dejar a mis hijos no es algo que me haga estar orgulloso. No saben que estoy aquí porque quiero que estén alejados de todo esto, pero les he dicho que volveré pronto y hace ya 15 días de eso. Solo Dios sabe cuántos días más habrá”, señaló.

Como todos los ucranianos de 18 a 60 años, Stakhovsky no puede moverse ni abandonar el país mientras esté en guerra por órdenes del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El extenista dijo que “ha visto enrolarse por miles” porque no tienen opción. “Si no resistimos, no tendremos más un país donde vivir”, sentenció.

Celebró que Federer le dijo que deseaba que volviera la paz pronto a Ucrania y que con su fundación estaba buscando la manera de ayudar a los niños ucranianos.

El número 4 del mundo y finalista de Roland Garros, Andrei Medvedev, y el extenista Aleksandr Dolgopolov Jr, campeón del Argentina Open, también se han enlistado al Ejército ucraniano.