Rusia alerta sobre "incidentes" con la OTAN que podrían "escalar" e insiste en las "garantías de seguridad"

MADRID (EUROPA PRESS).- El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, advirtió este miércoles la posibilidad de que se produzcan "incidentes" con la OTAN que podrían "escalar", al tiempo que insistió en las "garantías de seguridad" que pide Moscú.

"No hay garantías de que no habrá incidentes, no hay garantías de que estos incidentes puedan escalar en una dirección completamente innecesaria", indicó Grushko en declaraciones al canal de televisión Rossiya 24, recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.