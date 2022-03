RussianAssetTracker Las mansiones, yates, aviones y propiedades en Europa de 35 jerarcas rusos

ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION REPORTING PROJECT

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –La Rusia de Vladímir Putin lleva años controlada por un grupo reducido de personas: empresarios poderosos –los oligarcas– y altos funcionarios afines al Kremlin. Ellos actúan como un elemento esencial para que Putin se mantenga en el poder, mientras se benefician de su sistema clientelista.

Una parte considerable de la riqueza de estas personas se mantiene en el extranjero: cuentas bancarias suizas, lujosas mansiones en Londres, villas en Cerdeña y yates en los puertos del Mediterráneo. Una propiedad que se esconde casi siempre a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales, lo que complica los esfuerzos de los gobiernos de la Unión Europea por congelar los activos de las 893 personas que el pasado 18 de marzo estaban en su lista de sancionados por la agresión de Rusia contra Ucrania. Esas sanciones fueron aprobadas inicialmente en 2014, tras la anexión ilegal de Crimea, y su número se ha disparado tras la invasión rusa iniciada el pasado 24 de febrero.

Más de 85 periodistas de 27 medios de comunicación han trabajado conjuntamente durante las tres últimas semanas para rastrear activos de los jerarcas rusos. Así nació el proyecto Radar de Activos Rusos (Russian Asset Tracker, en inglés), en el que infoLibre participa como único medio español. La investigación está coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y participan en ella, entre otros, los periódicos The Guardian, Le Monde y Miami Herald, la televisión alemana NDR y las ONG Transparency International UK y Follow the Money.

El resultado es la auditoría más completa que se ha publicado hasta ahora sobre el patrimonio que poseen fuera de Rusia algunos de los oligarcas y funcionarios más poderosos del país. Los activos detectados incluyen bienes inmuebles, yates, jets privados y acciones en empresas.

El punto de partida del proyecto es una lista de 35 personas a las que el líder opositor Alexéi Navalny acusó el año pasado de “participar activamente en la opresión y corrupción que caracteriza al régimen de Putin” [en esta información te explicamos en detalle qué es la llamada “lista Navalny” y quiénes la integran].

Hemos identificado 145 activos vinculados a las personas nombradas por Navalny. En conjunto, su valor supera los 15.800 millones de euros. Sólo hemos incluido las posesiones cuya propiedad puede establecerse mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables. Los periodistas están buscando pruebas para certificar la titularidad de otros nueve bienes, entre ellos valiosos aviones y yates, que tienen un valor conjunto que supera los 1.600 millones de euros.

Las 35 personas identificadas por Navalny han sido el punto de partida, pero Radar de Activos Rusos es un proyecto vivo. El objetivo es ir actualizando la lista con nuevos bienes e incluir a más personas, que hayan sido sancionadas por la UE, Reino Unido o Estados Unidos.

"En OCCRP llevamos 15 años investigando y exponiendo activos rusos presentes en Occidente, por eso sabemos cómo suelen ocultarse. Queríamos contribuir al esfuerzo global que se enfoca en los aliados más descarados del régimen autocrático de Vladímir Putin. Rastreamos el mayor número posible de activos de estas personas y los recopilamos en una base de datos, tras realizar todas las comprobaciones necesarias, para que los ciudadanos puedan ver esa información", resumió el proyecto Drew Sullivan, cofundador y editor jefe de OCCRP.

El punto de partida: los 35 de Navalny

El opositor ruso Alexéi Navalny, gran enemigo del presidente Vladimir Putin, fue envenenado el 20 de agosto de 2020. La investigación médica consiguió establecer que había sido envenenado con el agente nervioso de uso militar novichok. Un hecho que, junto a otras pruebas, apuntala la denuncia de Navalny de que su intento de asesinato fue ejecutado por el régimen de Putin. En febrero de 2021, la Fundación Anti-Corrupción creada por Navalny se dirigió a la Unión Europea y al Reino Unido para pedir que sancionase a 35 personas.

Los 35 de Navalny no son un listado de oligarcas. De hecho, solo diez de ellos entran en esa categoría de empresarios ultrarricos con poder e influencia gracias a su cercanía al Kremlin. El resto son personas que, según el opositor ruso, estuvieron directamente implicadas en su persecución o a las que acusa de cometer “abusos contra los derechos humanos”.

Radar de Activos Rusos, en el momento de su lanzamiento el lunes 21 de marzo, había identificado 145 activos fuera de Rusia pertenecientes a once personas de la lista Navalny. Puedes consultar el detalle de dichas propiedades en la base de datos del OCCRP.

Roman Abramovich: 81 bienes por valor de 7 mil 300 millones

Uno de los personajes más poderosos de Rusia desde finales de los noventa, Roman Abramovich fue diputado y gobernador de la región de Chukotka de 2000 a 2008. Es una de las personas más ricas de Rusia. Hizo fortuna comprando activos petroleros rusos en la ola de privatizaciones tras el final de la Unión Soviética. Se calcula que su patrimonio neto ascendía, a principios de este año, a más de 11.100 millones de euros. Ha negado con vehemencia las acusaciones sobre su cercanía a Putin.

Abramovich es conocido internacionalmente por ser dueño del equipo de fútbol londinense Chelsea. A raíz de la invasión rusa de Ucrania, anunció su intención de venderlo. El oligarca controla el club a través de la compañía británica Fordstam Limited. Su valor de mercado podría superar los 2 mil 200 millones de euros.

A través de Fordstam Limited, dispone de decenas de propiedades en el barrio de Chelsea, el más exclusivo de Londres. La cartera inmobiliaria de esta sociedad supera los 50 millones de euros.

Abramovich o sus familiares directos son dueños de una casa junto a los Campos Elíseos en París, de propiedades en Saint-Tropez (Francia), de un chalé en Salzburgo (Austria) y de una villa junto al Lago de Como (Italia).

El fideicomiso HF Trust de Chipre, vinculado a Abramovich, llegó a acumular en 2016 más de 800 millones de euros. Aunque el millonario no aparece en los documentos de registro del HF Trust, información del regulador financiero de Estados Unidos FinCen muestra que es el único beneficiario.

El millonario ruso también disfruta de un superyate, Solaris, valorado en más de 540 millones de euros. La embarcación figura a nombre de una sociedad llamada Beautiful Seascapes Limited. Cuando se inició la invasión rusa el Solaris se encontraba en Barcelona, en el astillero de la empresa de mantenimiento de yates MB92, pero el 8 de marzo abandonó España en busca de otro lugar donde no pudiera ser intervenido por las autoridades.

Abramovich tiene varios jets privados y helicópteros. Uno de ellos es un Gulfstream G650, con matrícula LX-RAY. La empresa de Jersey Clear Skies Flights Limited es dueña de la aeronave. En esta sociedad figura como directivo Eugene Tenenbaum, uno de los socios más cercanos de Abramovic. El avión vale como mínimo 35 millones de euros.

En total, en la base de datos de Radar de Activos Rusos constan 84 bienes valorados en más de 6 mil 900 millones de euros. Propiedad vinculada a Abramovich en Saint-Tropez (Francia). Dimitar Stoyanov. Bird.bg

Oleg Deripaska: 26 activos por valor de 5.100 millones

Según cables diplomáticos estadounidenses filtrados en 2006, el magnate del aluminio y aliado de larga duración de Putin era "más o menos un elemento permanente" en los viajes del presidente ruso al extranjero y uno de los pocos oligarcas con los que Putin se reunía regularmente. Estados Unidos también cree que blanqueó dinero en nombre del presidente.

En España, Oleg Deripaska llegó a estar imputado por blanqueo en 2010, acusado de lavar dinero de la mafia rusa a través de una sociedad radicada en Alicante. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y el fiscal José Grinda llegaron a desplazarse a Moscú para tomarle declaración. A finales de 2011 Andreu decidió enviar la investigación a Rusia, y nunca más se supo.

Lo que no es una presunción sino un hecho es que fue socio y empleó al lobista estadounidense Paul Manafort, que dirigió durante varios meses la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, hoy caído en desgracia tras acumular dos condenas relacionadas con la trama rusa para influir en las elecciones de EU.

En Radar de Activos Rusos figuran identificados 20 bienes vinculados a Deripaska, valorados en más de 5 mil 100 millones de euros. Entre ellos se encuentra un hotel en los Alpes austriacos –llamado Aurelio Leach–, que era de su propiedad hasta enero de 2021 a través de compañías de Chipre. Ahora el dueño es Pavel Ezubov, socio de Deripaska, a través de la firma rusa Gost Hotel Managament LLC. Su valor asciende a 2.7 millones de euros.

Por medio de la empresa de Chipre Kefoujin Ltd es propietario del Eurocopter Ec 15T2, que puede llevar seis pasajeros.

También le pertenece el superyate Clio, un barco de 72 metros que controla a través de empresas en las Islas Vírgenes Británicas y en Chipre. El yate 'Clio', propiedad de Oleg Deripaska. EnricoP/marinetraffic.com

Alisher Usmanov: 20 activos por valor de 3 mil millones

El multimillonario de origen uzbeko es conocido por su cercanía con Putin, con el que supuestamente tiene vínculos financieros, así como con el expresidente Dmitri Medvédev. Este habría usado personalmente las lujosas residencias de Usmanov.

A través de USM Group, un holding que fundó y en el que tiene el 49% de participación, los intereses empresariales de Usmanov abarcan las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la minería.

A Usmanov le pertenece el Dilbar, que en 2020 era el sexto yate más grande del mundo con sus 156 metros de eslora, y cuya valor supera los 500 millones de euros. El Dilmar visitaba con frecuencia Barcelona, donde Usmanov tiene el derecho de uso de un amarre en el puerto deportivo.

El oligarca es propietario de un Airbus A340-300, registrado en la Isla de Man, y operado por Klaret Aviation Limited. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vale entre 270 y 450 millones de euros, es una de las aeronaves privadas más grandes de Rusia y su matrícula M-IABU hace referencia a “I’m Alisher Burhanovich Usmanov" (“Soy Alisher Burhanovich Usmanov”).

A través de la empresa chipriota Klaret Development Limited, Usmanov es dueño de la compañía Castellum Aquae. Esta tiene dos mansiones y una importante extensión de tierra en la península de Pelješac, en el extremo sur de Croacia, sobre el mar Adriático. La propiedad está valorada en más de cinco millones de euros.

También es propietario de mansiones en Baviera (Alemania), en Londres y en la costa italiana de Cerdeña.

Saodat Narzieva, la hermana de Usmánov, ha sido beneficiaria de 27 cuentas en Credit Suisse, uno de los principales bancos de Suiza. En estas se llegaron a acumular más de mil 900 millones de euros en 2011. Narzieva es ginecóloga y ha trabajado en el campo de la medicina durante más de 30 años, lo cual hace poco probable que el dinero en estas cuentas sean sus ahorros. Además, casi todas estas cuentas corporativas están vinculadas a correos electrónicos de USM, el grupo empresarial fundado por su hermano. Usmanov le dijo a los periodistas que su hermana “nunca ha tenido cuentas personales en Credit Suisse”. Propiedad de Usmanov en la localidad croata de Orebic. Oštro

Sechin, Shuvalov y otros multimillonarios

Abramovich, Deripaska y Usmanov son, con diferencia, los tres integrantes de la lista Navalny con más propiedades. Pero hay otros que tienen activos importantes.

Igor Sechin, amigo de Putin desde la época en que ambos estaban en el ayuntamiento de San Petersburgo, es desde 2012 director ejecutivo de Rosneft, el gigante energético estatal ruso. Las autoridades francesas indicaron que es el principal accionista de la compañía de las Islas Vírgenes Británicas Kazimo Trade & Invest Limited, que es la dueña del yate Amore Vero, de pabellón de las Islas Caimán y valorado en cien millones de euros.

En España, las autoridades acordaron la semana pasada la retención provisional de otro superyate, el Crescent. Fuentes del Gobierno español indicaron a infoLibre que “sospechan” que pertenece a Sechin, pero que no lo tienen “confirmado”. “Y va a ser de los difíciles de comprobar”, admitieron. De momento, esta embarcación no está incluida en la base de datos de Radar de Activos Rusos.

Igor Shuvalov ejerció durante más de una década cargos en el Gobierno ruso y ahora es presidente de la corporación estatal de desarrollo (VEB.RF). Hasta 2017, controlaba un castillo en Salzburgo (Austria) a través de una compleja estructura societaria que incluía una compañía austriaca, un fideicomiso en Liechtenstein, controlado por una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, asociada a Evgeny Shuvalov, el hijo del jerarca que en ese momento tenía 24 años. En la actualidad el dueño del castillo, cuyo valor se acerca a los diez millones de euros, es desconocido. Pero aviones privados vinculados a empresas de Shuvalov han aterrizado en un aeropuerto en la vecindad del castillo, lo que sugiere que la familia todavía lo usa.

Gennady Timchenko es cofundador de Guvnor, una de las mayores comercializadoras de crudo que hasta hace poco negociaba buena parte del petróleo ruso. Es además accionista del Rossiya Bank, considerado como el banco personal de los altos funcionarios de la Federación de Rusia. Entre sus bienes se encuentra el yate Lena, valorado en casi 50 millones de euros. La embarcación figura a nombre de la sociedad Roxlane Corporate Limited de Islas Vírgenes Británicas. Timchenko es el beneficiario último de la empresa. El yate fue intervenido por las autoridades italianas tras la invasión de Ucrania.

Nikolai Tokarev es amigo de Putin desde que ambos trabajaron como agentes del KGB en Dresde (Alemania Oriental) en los años ochenta. En 2007, asumió la presidencia de Transneft, una de las empresas estatales más importantes de Rusia, que transporta por sus oleoductos el 82% del petróleo que produce el país. Él y su familia también han acumulado un imperio empresarial e inmobiliario que se extiende por toda Rusia y Europa. La hija de Tokarev –Mayya Nikolaevna Tokareva– es dueña de la empresa Katina D.O.O., a través de la que tiene una mansión del siglo XIX que fue construida por el emperador Francisco José I de Austria. Está ubicada en la isla de Losinij en el mar Adriático de Croacia, conocida por ser un imán para el dinero ruso. La mansión está valorada en unos 3.7 millones de euros.

Vladímir Soloviov, presentador de programas televisivos de gran influencia, es dueño de un apartamento en Griante y una mansión en Menaggio. Ambos están a su nombre y se ubican a orillas del Lago de Como, en el norte de Italia.