Vocera del presidente de EU, Joe Biden, da positivo a covid-19

Washington (apro). – Jen Psaki, la vocera del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo en la prueba de covid-19 y a causa de la infección respiratoria, la portavoz de la Casa Blanca no acompañará al primer mandatario en su viaje de este jueves 24 de marzo a Europa.

Esta mañana me hice la prueba de reacción en cadena (PCR, por sus siglas en inglés) y resultado dio positivo, lo que significa que me tengo que adherir a las reglas sanitarias del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y no podré ir en el viaje del presidente a Europa”, informó Psaki por medio de un comunicado de prensa.