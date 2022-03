El primer acusado por el asalto al Capitolio es declarado culpable y enfrentaría 60 años de cárcel

MADRID (EUROPA PRESS) -Guy Reffitt, el primer acusado por el asalto el 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, ha sido declarado culpable de todos los cargos relacionados con su papel aquel día, entre ellos posesión de armas de fuego de alto calibre, alteración del orden público y obstrucción de un procedimiento legal, enfrentándose ahora a penas de hasta 60 años de cárcel.

El jurado ha tomado la decisión tras apenas dos horas de deliberación, después de un juicio que se ha prolongado durante una semana y en el cual se ha podido escuchar el testimonio del hijo adolescente de Reffitt, Jackson, quien alertó al FBI sobre la implicación de su padre aquel día.

El veredicto ha sido unánime y ha sido declarado culpable de cinco cargos, entre los cuales está el de obstrucción a la justicia por amenazar a sus hijos con dispararles si le delataban. "Si me delatas eres un traidor y los traidores reciben un disparo", declaró durante el juicio Jackson Reffitt, quien dijo estar "bastante seguro" de que esas fueron las palabras exactas de su padre.

La jueza federal de distrito Dabney Friedrich le ha emplazado para el 8 de junio, cuando le será leída una sentencia, que podría llegar, en el peor de los casos para él, a los 60 años de cárcel. Al igual que otros acusados, Reffitt dejó constancia en redes sociales acerca de sus intenciones para el 6 de enero,

No obstante, su esposa Nicole Reffitt ha adelantado que recurrirán la sentencia y ha señalado que su marido ha sido utilizado para que el resto de integrantes de la milicia Three Percenters, de la que él forma parte, se declaren culpables.

Es un veredicto "contra todo el pueblo estadounidense", ha dicho. "Esta lucha acaba de comenzar. (...) Guy ha sido usado como ejemplo para hacer que todos los Three Percenters se declaren culpables. No acepten estas declaraciones. No lo hagan", ha reclamado, según han recogido las televisiones estadounidenses.

Reffitt, de 49 años y oriundo de Texas, es integrante de la milicia de ultraderecha Three Percenters, una de los grupos fuertemente armados que hizo presencia aquel día en los terrenos del Capitolio, como Proud Boys y Oath Keepers, cuyos miembros han sido especial objetivo de las autoridades estadounidenses por la coordinación y el liderazgo que ejercieron durante el asalto y los disturbios.

Esta semana también ha sido detenido y acusado una de las figuras más reconocibles de aquellos días, el líder de los Proud Boys, Enrique 'Henry' Tarrio, quien pese a no participar de manera directa en aquellos disturbios -- fue detenido dos días antes y puesto en libertad en vísperas del 6 de enero con la condición de salir de Washington-- las autoridades sostienen que lideró el ataque a través de un 'Ministerio de Autodefensa'.

Hasta el momento, más de 775 personas han sido detenidas por su implicación en las revueltas del 6 de enero. El FBI ha señalado que hay detenidos de casi cada uno de los cincuenta estados que conforman el país. La principal acusación que han presentado los fiscales es la de ingresar de manera ilegal en un lugar restringido, unos 640; mientras que el resto de los cargos más recurrentes son por agresión o resistencia a la autoridad.