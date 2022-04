China evita posicionarse ante la UE en el conflicto en Ucrania

BRUSELAS (EUROPA PRESS).- China evitó dar garantías a la Unión Europea de que no tomará partido en la guerra de Ucrania, en el transcurso de una cumbre en la que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidieron claridad a Pekín de que no ayudará militar ni económicamente a Rusia.

"La equidistancia no es suficiente, es importante el compromiso activo por la paz y que cada actor juegue su papel", declaró Von der Leyen en rueda de prensa tras una cumbre en la que la UE insistió en que la guerra no es un asunto europeo, sino que afecta a la propia seguridad global.

La conservadora alemana subrayó que frente a la invasión ordenada por Vladimir Putin solo cabe "dar una posición clara" y defender el orden basado en reglas para resolver los conflictos a través de la negociación y "no con agresiones militares".

Durante el encuentro, los dirigentes comunitarios insistieron en la importante relación comercial de la UE con China para disuadir cualquier participación a favor de Rusia en la crisis ucraniana y transmitieron a Pekín que, aunque no adopte las sanciones europeas, al menos "haga todo lo posible para no interferir" en ellas.

"Cualquier intento de sortear las sanciones o de ayudar a Rusia prolongará la guerra y llevará a más pérdida de vidas y mayor impacto económico. Esto no está en el interés a largo plazo de nadie", argumentó Michel, quien evitó amenazar a China con medidas, pero sí recalcó que no puede mirar a otro lado ante la agresión rusa y advirtió que la UE "estará vigilante" para asegurar que Moscú no recibe asistencia exterior para su ofensiva contra Ucrania.