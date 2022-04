Rusia desplegará armas nucleares si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió que si Finlandia y Suecia se unen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), su país desplegará fuerzas terrestres, navales y aéreas nucleares en el Mar Báltico, pues esa organización podría colocar misiles en Finlandia, cerca de la ciudad rusa de San Petersburgo.

“Si Suecia y Finlandia se unen a la OTAN, la longitud de las fronteras terrestres de la alianza con Rusia se duplicará con creces. Naturalmente, estas fronteras tendrán que ser fortalecidas. Si se hace esto, no será posible el estatus no nuclear del Báltico”, escribió Medvedev en su canal personal en la aplicación de mensajería Telegram.

Consideró que “el equilibrio debe ser restaurado” o, de lo contrario, la gente de Suecia y Finlandia terminaría con barcos rusos con armas nucleares “a distancia” de sus hogares.

“Sus comentarios son algunos de los más duros hasta ahora de una destacada figura rusa sobre la posible reacción del Kremlin a una solicitud de la OTAN de los dos países nórdicos”, publicó el Financial Times.

Finlandia, por decidirse

Por su parte, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dijo el miércoles que el país decidiría dentro de "semanas" si solicita unirse a la OTAN. Suecia también se ha acercado a buscar la membresía a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Al respecto, Medvedev dijo que las fuerzas de defensa terrestres y aéreas tendrían que ser reforzadas y que fuerzas navales considerables tendrían que desplegarse en el Golfo de Finlandia si los dos países se unieran a la OTAN.

Reconoció que la opinión pública sobre el tema estaba dividida en las naciones nórdicas y que ninguna persona en su sano juicio querría las consecuencias de este movimiento: “Mayor tensión a lo largo de las fronteras, Iskanders, armas hipersónicas y barcos con armas nucleares literalmente a la distancia de un brazo; sus propios hogares”.

La declaración de Medvedev sugiere fuertemente que Moscú hará oficial el despliegue de misiles de crucero Iskander con armas nucleares en su enclave báltico de Kaliningrado, dijeron dos altos funcionarios de los estados de la OTAN, lo que le da a Rusia el potencial para atacar varias capitales de la Unión Europea, incluidas Berlín y Varsovia, añadió el diario estadunidense.

“La conclusión es que no necesitan excusas para la militarización de la misma manera que no las necesitaron para el ataque a Ucrania. Pueden hacer algunas de las cosas que prometen, pero los argumentos de por qué lo hacen no deben tomarse como serios”, dijo uno de los funcionarios citados por el rotativo.

La OTAN se ha preocupado durante mucho tiempo por la capacidad de armamento de los Iskanders de Rusia desplegados en Kaliningrado desde 2016. Los misiles pueden transportar ojivas convencionales o nucleares, pero Moscú nunca ha confirmado si los que se encuentran en el enclave tienen capacidad nuclear.

Kaliningrado, calzada entre Lituania y Polonia, es también el cuartel general de la Flota Báltica de Rusia, una fuerza naval de casi 80 buques de guerra y submarinos apoyados por aviones de combate, bombarderos y tropas terrestres.

“Que Rusia amenace no es nada nuevo”, minimizó el jueves la primera ministra de Lituania, Ingrida Simonyte, según la emisora ??nacional LRT.

El ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, dijo el miércoles que el aumento de la retórica de Rusia sobre el uso de armas nucleares fue una de las tres razones principales por las que Helsinki decidió reevaluar sus políticas de defensa y seguridad.

“Rusia está lista para asumir mayores riesgos que antes. Este es un escenario aterrador”. La posibilidad de que Ucrania pueda unirse a la OTAN fue una de las razones que citó el presidente Vladimir Putin para invadir el país el 24 de febrero.

En lugar de detener la expansión de la OTAN, el ataque ruso parece estar conduciendo a un mayor crecimiento. Los funcionarios de la OTAN han señalado que Finlandia y la vecina Suecia serían bienvenidas a la alianza de 30 miembros liderada por Estados Unidos si presentaran una solicitud.