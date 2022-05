Exjefe de gabinete del expresidente Trump y un presentador de Fox intercambiaron más de 80 mensaje

MADRID (EUROPA PRESS) -Mark Meadows, exjefe de gabinete del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador de Fox News, Sean Hannity, intercambiaron más de 80 mensajes de texto entre el día de las elecciones de 2020 y la toma de posesión del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en enero de 2021.

La cadena estadounidense CNN ha obtenido los 2 mil 319 mensajes de texto de Meadows que el exjefe de gabinete de Trump proporcionó al comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

Si bien los registros muestran a Meadows comunicándose con varias personalidades de Fox, así como con varios periodistas de otras organizaciones, hay al menos 82 mensajes con el presentador en los que ambos debaten la estrategia de Trump sobre las elecciones, así como la posibilidad de que el expresidente deje su cargo o la opción de trabajar juntos.

"Soy sincero sobre quién soy, soy un conservador registrado. Sí, voté por Donald Trump, no me disculpo. Doy mi opinión sin rodeos", señala Hannity en uno de los mensajes obtenidos por la cadena estadounidense, que ha revelado también otro texto en el que el presentador asegura que "no hay forma de que Biden haya obtenido estos números" en las elecciones.

La comisión del comité ya pidió en enero a Hannity que cooperara voluntariamente con su investigación debido a estos mensajes, que señalan que tenía "conocimiento previo sobre la planificación del presidente Trump y su equipo legal para el 6 de enero".

Además, reveló que Hannity habló directamente con Trump el 5 de enero sobre "su planificación" para este día, y también el 10 de enero, cuando "pudo haber planteado una serie de preocupaciones específicas sobre sus posibles acciones en los días previos a la toma de posesión".

Hannity no fue el único presentador de Fox News que instó a Meadows a que Trump tomara medidas. Según los documentos de la comisión, la presentadora Laura Ingraham mandó este mensaje al exjefe de gabinete del magnate: "Mark, el presidente necesita decirle a la gente del Capitolio que se vaya a casa. Esto nos está lastimando a todos. Está destruyendo su legado".

Partidarios de Trump asaltaron el Capitolio cuando el Congreso celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un "fraude", aunque sin proporcionar pruebas al respecto.