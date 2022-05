El presidente de Guatemala rechaza acudir a la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, anunció este martes que no acudirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, no porque el gobierno estadunidense de Joe Biden no invitó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino porque decidió reconducir a Consuela Porras Argueta como fiscal general, a pesar de que Washington la tiene en su lista de “actores corruptos y no democráticos”.

“No me van a invitar a la cumbre, de todos modos yo mandé a decir que no voy a ir”, planteó el mandatario del país centroamericano durante un evento organizado por la Embajada de México en Guatemala. En esta alocución, con la bandera de México atrás, el mandatario exigió de Washington el respeto a su país y a su soberanía.

La postura de Giammattei se sumó a las amenazas de no asistir a la Cumbre de las Américas que expresaron el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el boliviano Luis Arce Catacora, en protesta contra la decisión del gobierno de Biden de no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua bajo el argumento de que no son democráticos.

Sin embargo, el reclamo del mandatario guatemalteco no tiene que ver con Cuba, sino con la renovación del mandato de Porras por cuatro años más, que Giammattei dio a conocer ayer, con sendos alabos hacia la gestión de la mujer al frente del Ministerio Público y la advertencia que “los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir según nuestra Constitución (...) no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez”.

En 2021, el Departamento de Estado de la administración Biden incluyó a Porras en su lista de actores corruptos, después de que destituyó a Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien investigaba presuntos sobornos de empresarios rusos al presidente Gianmmattei. La Fiscalía también emitió órdenes de aprehensión contra seis magistrados anticorrupción.

La mujer había sido nombrada fiscal general en 2018 por el polémico expresidente Jimmy Morales, cuyo mandato fue marcado por la eliminación de la reconocida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que había vinculado a su hermano y su hijo en un caso de corrupción.