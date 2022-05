Pedro Sánchez se suma a los presidentes espiados con Pegasus; el gobierno presenta denuncia

MADRID (apro).— El presidente de España, Pedro Sánchez, y la Ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados en 2021 con el software israelí Pegasus, según dos informes del Centro Criptológico Nacional, informó este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El gobierno de España apunta insistentemente a un espionaje externo y como consecuencia presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, dado que son actuaciones “ilícitas”.

“Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo y de que es una infección externa porque en España todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial. En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias. Por eso no tenemos ninguna duda”, señaló Bolaños, quien refirió que esto se trata de “hechos fehacientes” y no “suposiciones”.