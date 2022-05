Leopoldo López: “La lucha por la libertad de Ucrania es la lucha por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua"

MADRID (EUROPA PRESS).– El opositor venezolano Leopoldo López aseguró este viernes que la invasión a Ucrania dejó "en evidencia que la autocracia no tiene ideología" y manifestó que "la lucha de los ucranianos por su libertad es la lucha por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua".

En un evento celebrado en el Ateneo de Madrid en el que participaron, a su vez, los opositores cubanos Yúnior García y Carolina Barrero, así como el nicaragüense Santiago Urbina, López resaltó que la guerra de Ucrania "hace que no quepa duda de que el primer conflicto geopolítico mundial es la autocracia enfrentada a la democracia como modelo, a la libertad como aspiración". “Queda claro cuál es la importancia de estos países, especialmente Rusia, en América Latina", aseveró.

Para él, el caso de Venezuela es más que evidente: "Hay una relación que tiene más de una década en el ámbito militar, de inteligencia, económico, energético, diplomático y también del crimen organizado". "El régimen de Putin es habilitador de una economía criminal que se ha desarrollado en Venezuela durante los últimos años", denunció.

Así, insistió en que "queda muy claro que el destino de la guerra en Ucrania, de alguna manera, también es el destino de la lucha por la libertad en Venezuela, Cuba y Nicaragua".

"La autocracia une a los que vienen de la extrema derecha y de la extrema izquierda, pero que tienen en común derrotar la democracia", resaltó antes de afirmar que en Venezuela "hay una dictadura precisamente por el apoyo que recibe de parte de China, Rusia, Turquía, Irán, Bielorrusia y Cuba", un grupo de países a los que describió como "un eje de países autocráticos que dan sustento a la dictadura de Nicolás Maduro".

Cumbre de las Américas

Con motivo de la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio, los opositores hicieron un llamado a los países invitados al encuentro e insistieron en que "las dictaduras deben ser dejadas de lado".

"Hacemos un llamado claro para respaldar que los dictadores de estos países no deben ser invitados a la cumbre. Nos parece muy importante que se mantenga esta posición porque hemos visto durante las últimas semanas chantajes por parte de países de la OEA, que han dicho que de no invitarse a los dictadores ellos estarían ausentes de la cumbre", subrayó López respecto a la polémica surgida recientemente, especialmente después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, insistiera en la necesidad de incluir a todo el continente y amenazara con boicotear el evento.

A él se sumaron otros líderes de la región, como la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que señaló que "si no están todos los países no es una Cumbre de las Américas, o el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, que insistió en que no acudirá.

López, no obstante, recordó que "la Organización de Estados Americanos (OEA) firmó en el año 2021 la Carta Democrática, un compromiso de todos los países con todos los valores democráticos". "Nosotros esperamos el respaldo claro y definido de todos los países de América y respaldamos que no sean invitados", aseveró.

Respecto a la posición de Estados Unidos, que albergará la cumbre, defendió que "su postura ha sido clara". "Han dicho que no los invitarán", resaltó.