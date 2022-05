Mamá del asesino de Texas dijo que su hijo “no era un monstruo”, pero “podía ser agresivo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Adriana Reyes, la madre del autor del tiroteo en la escuela primaria Robb, Salvador Rolando Ramos, de 18 años, que mató a 19 niños y dos maestras, además de dispararle a su abuela, en Uvalde, en Texas, el martes 24 de mayo, aseguró que su hijo “no era un monstruo”, pero reconoció que “podía ser agresivo”.

“A veces tenía una sensación incómoda, como de ¿qué estás haciendo? Él podía llegar a ser agresivo si realmente se enfadaba. Todos tenemos rabia, pero algunas personas tienen más que otras”, señaló en entrevista desde su casa a la cadena ABC.

Dijo que no sabía que su hijo había comprado armas y mostró su consternación por los 19 niños que su hijo asesinó.

Esos niños… No tengo palabras. No sé qué decir sobre esos pobres niños”, dijo, entre lágrimas.

El jueves, el abuelo del tirador, quien murió en la escena del crimen, habló a la cadena ABC para asegurar que tampoco sabía que su nieto había comprado armas, mismas que fueron adquiridas por el tirador entre el 17 y 20 de mayo, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATFE) de Estados Unidos.

“No me gustan las armas. No puedo estar cerca de las armas. Odio cuando veo todas las noticias, todas esas personas a las que les disparan”, contó el señor, quien reconoció que no tiene armas en casa porque tiene antecedentes penales.

Mencionó que su nieto era “muy callado”, y la mañana del 24 de mayo, antes del tiroteo había discutido con su abuela por una factura telefónica que según él fue una “riña nada significativa”.

¿Quién es Salvador Ramos?

Fue el joven que perpetró la peor matanza en un colegio en una década, vivía en un pueblo que está a medio camino entre la ciudad de San Antonio y la frontera de México, en un estado donde se permite portar armas sin un permiso especial.

Y en esta localidad, en concreto, lo son las pistolas y rifles, porque hay mucho aficionado a la caza, informaron medios internacionales.

“Era calladito”, contó a El País Eric, de 44 años, cuyo hijo mayor estudia en el mismo instituto que Ramos y que, según este vecino, era “buena gente”, pero víctima de bullying en el instituto: “Mi hijo me dice que conoce a un muchacho al que le gustaba pegarle”.

Ramos vivía con sus dos abuelos maternos, Rolando Reyes y Celia Martinez, en una casa de una sola planta a pocos metros de la escuela, en la calle Díaz. La madre, Adriana Reyes, no vivía con ellos, sino en otra parte del pueblo.

“Su mamá andaba en malos pasos”, contaba en la noche del martes uno de los vecinos de la calle, que no se quiso identificar. Dijo que el padre no estaba presente en la vida del adolescente. Por ello, los abuelos se hicieron cargo de Ramos.

De acuerdo con Roland Gutierrez, un senador local quien tuvo acceso a los partes policiales, Ramos nació en Dakota del Norte y era de nacionalidad estadunidense.

Según el relato de las autoridades, Ramos discutió con su abuela, de 66 años, antes de cometer el crimen. Luego, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el teniente Christopher Olivarez, ha asegurado a la prensa que Ramos entró a la escuela usando un chaleco antibalas.

Los testigos afirmaron que iba armado con un rifle automático y una pistola, y formó una barricada en un aula de cuarto grado en la que minutos antes se había celebrado una ceremonia de fin de curso y una entrega de diplomas.

Días después de cumplir 18 años, Ramos compró dos rifles de asalto AR-15, uno de los cuales fue usado en el tiroteo en la primaria de Uvalde, donde tenía matriculados 535 estudiantes en el curso escolar que terminó en 2021. Las víctimas mortales del tiroteo tenían entre 7 y 10 años. Ramos fue abatido por la Policía Fronteriza.

El Hospital Universitario de Salud de San Antonio confirmó que admitió a una mujer de 66 años en "estado crítico" tras ser baleada. La mujer era su abuela que sigue hospitalizada y la reportan estable. Ella, tras ser agredida, avisó a las autoridades.

Hasta el mes pasado, Ramos trabajó en la cadena de comida rápida Wendy’s. Los periodistas que han visitado el lugar informaron que sus excompañeros dijeron que era un joven tímido sin muchas amistades y con dificultades para entablar relaciones sociales.

“Muchos de mis empleados hablan entre ellos y son amigables. Él no era así. Creo que nadie lo conocía”, dijo el coordinador nocturno del restaurante al diario The New York Times.

Esporádicamente, trabajó con su abuelo Rolando, quien se dedicaba a instalar aires acondicionados y a otras labores de mantenimiento.

Una foto policial que circuló en los medios locales muestra a un joven con cabello castaño hasta los hombros, de rostro pálido e inexpresivo. Las autoridades ignoran qué motivo a Ramos a cometer tan artero crimen.