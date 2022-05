“Honestamente tienes que bajar de peso”: así descartó Emirates Airlines emplear a Josefina

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Hoy estoy extremadamente desconcertada”, comentó Josefina Macchi, una argentina de 25 años, al relatar en redes sociales el desagradable momento que vivió, luego de no ser seleccionada como tripulante de cabina de Emirates Airlines porque necesitaba bajar de peso.

Rápidamente, su historia se viralizó y generó una gran reacción en redes sociales, por la discriminación que sufrió por su apariencia física: “Lloré un montón, pero estoy bien”, aseguró en diálogo con María Laura Santillán en +Noticias, por LN+, publicó La Nación.

Fue a una entrevista para ser azafata, la rechazaron por su peso y hubo muestras de repudio https://t.co/qGI4yjsTx9 pic.twitter.com/7bhZhJBtCN — La Nación Más (@lanacionmas) April 26, 2022

Josefina acababa de terminar la carrera de Tripulante de cabina y pudo concretar su primera entrevista de trabajo para la reconocida aerolínea internacional. Contó que fue de forma grupal, con una dinámica en idioma inglés, requisito indispensable para el empleo.

La dinámica consistía en que una compañera presentaba a la otra, luego de charlar entre ellas y después debía presentarla a todos y viceversa, con la información que se decían una de la otra. “Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite (con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío), apuntó.

“Todo es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema”, al finalizar las sacaron fuera del salón y la reclutadora comenzó a ingresar los números que mencionara, entre los que ella estaba.

“Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía nada de inglés, por ende, lo primero que pensé fue ‘uy, no quedé’”, contó.

La reclutadora dijo que quería que se quedaran dos personas dentro del salón y que les iba a decir algo y no la nombraron entre ellas, cuando sabía que el problema no era el inglés, pues era impecable, así que pensó que no habría problemas, pero sí lo hubo.

Se había quedado afuera y de inmediato detectó que fue su compañera de prueba quien había superado la etapa.

“Así que insisto y me quedo a esperar a que finalice con esas dos personas y, ahí sí, me llama. Me acerco y le pregunto (en inglés) ‘¿Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda? A lo que me contesta: ‘Honestly, you need to lose weight’ (Honestamente, necesitas bajar de peso)”, indicó.

Después la reclutadora comenzó a halagarla, le dijo que era muy linda, que tenía un buen nivel de inglés, pero necesitaba bajar de peso, esperar 6 meses para volver a aplicar y le suplicó:

“Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”, frase que repitió tres veces porque de todas sus habilidades “solo eso le importó”, lamentó la joven, que inmediatamente se retiró del lugar.Al compartir su experiencia en internet, se viralizó y además de superar los 90 mil ‘Me gusta’, se demostró indignada en cada comentario que recibió.

Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada.

Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar?? Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines. SigouD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/1ISbvL0R7y — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

“Lloré después de que me digan ‘tienes que bajar de peso’. Me parece gravísimo. En el momento, uno no se da cuenta. Pensé ‘uy me lo dijo de onda’”, expresó Josefina en diálogo con la periodista María Laura Santillán, quien no dudó en halagarla por su belleza.

El caso de Josefina encendió una gran alerta en redes sociales, donde tuvo lugar un gran repudio por este tipo de discriminación difundida. Las respuestas que recibió la joven fueron miles, pero fue una de ellas que se destacó y se trató de las palabras de una testigo de la situación, quien participó de la entrevista grupal:

“¡Hola Josefina! Soy la chica que te dio un pañuelo a la salida. Lo que te dijeron a vos es lo peor que escuché en todas las entrevistas en las que participé. Ojalá en el futuro nos crucemos como colegas. Te mando un fuerte abrazo”.

Ante estas palabras, la joven agradeció a su par y utilizó el humor para enfrentar la situación: “El pañuelo mejor bienvenido. Esperando que me busquen con el maquillaje corrido y los tacos. Deplorable la imagen. Ya nos vamos a encontrar”.