Pastor sueco se reencuentra con su niñera boliviana 45 años después: así vivió su travesía

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El sueco Juan Jonsson, de 53 años, realizó un recorrido denominado “Encontrando a Ana”, una mujer boliviana que fue su niñera hace 45 años, cuando sus padres lo llevaron a vivir a Cochabamba por cuestiones de trabajo.

En la plataforma china TikTok, Jonsson compartió el momento en el que encuentra a la mujer, quien lo reconoció y lloró de la emoción, pues lo cuidó durante sus primeros seis años de vida, hasta que su familia se fue a vivir a Fuengirola, España, documentó El País.

Jonsson viajó más de 9 mil kilómetros para encontrar a Ana Jiménez, como si fuera una misión.

Ahora él es pastor en una iglesia en España. Documentó desde que cerró la puerta de su casa en la ciudad de Fuengirola, tomó el taxi, abordó el tren y se subió a un avión para cruzar el océano Atlántico hasta Yacuiba, Tarija, en Bolivia y sorprender a Ana en la puerta de su casa.

Diversos medios nacionales e internacionales documentaron la travesía de Jonsson, quien fue narrando cómo iba su viaje al reencuentro.

Días antes había viajado a Yacuiba, al sur de Bolivia, donde vio a Ana, después de 45 años. El era un niño y ella una joven treintañera. Se abrazaron y la emoción los invadió. “Vine a darte las gracias”, le dijo Jonsson a Ana, quien siguió viviendo en Yaicuba, en la frontera con Argentina.

En los años setenta era común el trabajo religioso en Bolivia y los padres de Jonsson eran misioneros europeos. Por eso, el matrimonio viajó con tres hijos y buscaron una niñera para el menor, Juan. Encontraron a Ana.

“Yo estaba triste porque mi hijo estaba enfermo, desahuciado del corazón. Mi marido había muerto en Alto Beni, trabajando, cuando se lo tragó una perforadora. Juan llegó como un regalo de Dios”, contó Ana al programa Aquí en Vivo, de la cadena Bolivisión.

Jonsson había lanzado una campaña en internet para juntar fondos que tituló “Encontrando a Ana” y con la ayuda del hijo de la mujer cruzó el Atlántico y aterrizó en Bolivia.

“Ella sabía que alguien iba a visitarla, pero no sabía quién”, contó Jonsson, en la entrevista con Aquí en Vivo.

En el video se puede ver cómo Ana duda de ese hombre que está afuera de su puerta, hasta que reconoce al niño Juanito. Lo abraza y alza las manos al cielo.

“Cuando lo volví a ver no lo reconocí, pero en mi corazón lo tenía a él. Yo me quedaba con Juanito, él tenía seis meses, era cariñoso. Después, cuando creció, corría para todos lados donde estaba yo. Le decía ‘mi cholo sueco’ y él me decía ‘mi nana”, recordó Ana.

Jonsson abrió una página para recaudar fondos y ayudar a Ana, quien ahora tiene 76 años.