Periodista rusa Inna Afinogenova explica su salida de RT: Nunca voy a estar de acuerdo con la guerra

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La expresentadora del canal “Ahí les va” y reportera de Russia Today (RT) en español, Inna Afinogenova, explicó que el motivo por el que terminó su relación laboral con el canal ruso es porque estaba en contra del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

En un video de 5:49 minutos, la rusa contó los motivos por los que ya no sale al aire y reflexionó sobre las consecuencias de la guerra y la cobertura de los medios de comunicación.

Antes de comenzar su explicación, aclaró que ella solo se quedó en RT hasta que terminó su contrato laboral. “No habrá gráficos ni ediciones impecables, a las que están acostumbrados”, indicó al comienzo de su grabación.

“Yo creo que muchos de ustedes ya se lo imaginan, pero nunca viene mal una confirmación de primera mano. Efectivamente me fui de RT y no regresaré ni apareceré más en los videos de ‘Ahí les va’. Tampoco es que me esté tomando un tiempo, simplemente había una relación contractual con la que yo, por una simple cuestión de fidelidad y de respeto a la empresa, quería cumplir”, comentó.

Después, resaltó que ella no está de acuerdo con la guerra entre Rusia y Ucrania y cuestionó quién podría estar a favor, ya sea en Irak, Afganistán, Palestina, Sudán, Libia o Yemen.

Al respecto, consideró que hay una “sangrante hipocresía europea” porque le ha dado más importancia al ataque a Ucrania que a otras partes del mundo.

“Nunca voy a estar de acuerdo con ninguna guerra que afecta a la población civil. Nunca la voy a entender. Nunca la voy a justificar. Nunca voy a poner la cara por ella y nunca me voy a poner de perfil ante ella, tampoco, por más que pueda entender los motivos que la provocaron”, añadió.

Reiteró que no estará de acuerdo con ninguna guerra al considerar que ha sufrido en carne propia, pues afectan por encima de todo a la población civil.

“Me da igual que el que lance bombas sea Estados Unidos, Francia, Israel, Ucrania sobre la propia Ucrania que es lo que ha estado haciendo durante años, o Rusia. No lo puedo normalizar. Es todo. Es, por un lado, puramente humano”, dijo.

Aclaró que no entendía cómo una guerra podía ser una estrategia para combatir “al militarismo y a la agresividad de la OTAN”, organización de la cual dijo que nadie que esté en contra de ella puede apoyar esta guerra, “porque nada ha reforzado tanto a esta organización como la decisión tomada por el gobierno ruso”.

LA OTAN era “una organización que estaba totalmente en decadencia, parecía totalmente anacrónica y que ni en sus sueños más húmedos podría haber imaginado que alguien le hiciera semejante favor como el que le hizo el gobierno de mi país”, declaró.

Opinó que estar en contra de la guerra y de la decisión de iniciarla, es estar contra la OTAN, porque en qué momento esta organización se había visto tan bien tratada y tan cerca de expandirse hasta límites insospechados hasta hace unos meses.

“Igual que con la OTAN sucede con los ultranacionalistas de Ucrania que existían allí, más allá de la mayor o menor representación que tuviesen en el parlamento, más allá de que el presidente sea judío, que no hay manera más simple de infravalorar un fenómeno que ya era un problema ahí, pues esos patriotas con esvásticas, que existían y estaban muy cómodos ahí, ahora salen blanqueados y reforzados también en el exterior”, afirmó.

Y todo esto se le debe agradecer a todos aquellos que decidieron iniciar esta guerra y a quienes desean con todas sus fuerzas y sus decisiones, prolongarla, enviando más y más armas.

Respecto a la cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania criticó a los medios de comunicación por no hacer una cobertura adecuada pues se dedican a leer o transcribir la propaganda de guerra de uno de los dos bandos y no publican la información de manera crítica o de poner en duda lo que les cuentan.

Antes de terminar, advirtió que su opinión podría ser sancionada o bloqueada su cuenta de Youtube debido a su nacionalidad o su pasado profesional, pero se negó a dejar de publicar contenido de manera independiente.